Viaggio nei circoli del Pd

17 novembre 2013 A - A

Al circolo di Renzi

Cuperlo-Renzi, le cifre continuano a essere discordanti. Insomma bisognerà aspettare domani i dati ufficiali e la sfida per la segreteria Pd si combatterà all’ultimo voto. Oggi gli scrutini finali nei circoli.«Dai dati in nostro possesso, su oltre 100.000 voti espressi, Cuperlo è al 43,1%, Renzi al 42,3%, Civati all'11,6%, Pittella al 3,0%», si legge in una nota del Comitato Cuperlo.Il comitato Renzi ricorda che «anche oggi, su matteorenzi.it, i risultati aggiornati circolo per circolo» delle primarie e segnala che «in questo momento, i voti scrutinati sono 93118», così divisi: «Cuperlo 36352 (39,04%), Renzi 42873 (46,04%), Pittella 3110 (3,34%), Civati 10783 (11,58%)».Viaggi nei circoli del Pd.Intanto da Livorno parla Fabrizio Barca, facendo capire che la sua scelta ricadrà su Civati. «Andrò a votare e non voterò nè per Renzi, nè per Cuperlo...», ha detto. Proprio a Civati era rivolto un twitt in cui Barca si diceva sicuro che il candidato monzese otterà un buon risultato l'8 dicembre. E sempre su twitter Barca ha anche sottolineato la necessità di uscire dal dualismo Renzi-Cuperlo sulla base del quale, finora, è stata letta la corsa alla segreteria Pd. «Il disturbo bipolare è Renzi vs Cuperlo», ha scritto.