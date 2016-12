Pressing sulla Cancellieri: faccia un passo indietro

17 novembre 2013 A - A

Esordisce parlando delle primarie del Pd. «Meccanismo che serve a far votare gli iscritti. Come è andata? Bene, serve solo ad eliminare l'ultimo dei quattro candidati», dice Matteo Renzi ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. E sottolinea: «Mentre tutti si spaccano, dal Pdl a Scelta Civica, il Pd dice agli iscritti 'venite a votare'. Ma poi i temi sono altri. A partire dal caso Cancellieri-Ligresti. E Renzi lo dice senza tanti giri di parole: «Cancellieri faccia un passo indietro. Ha sbagliato. Si deve dimettere».Intanto la Procura di Torino potrebbe indagare il Ministro per false dichiarazioni nell'interrogatorio «A differenza di quello che ha detto Civati, ci si trova tutti in seduta e si decide quello che si fa, come è stato per Alfano».«Se si andra a votare la mozione sfiducia al ministro Cancellieri il Pd dovrà prendere posizione, ma anche se passa la mozione perché deve cadere il governo? Il governo deve stare in piedi non su alchimie, ma per fare le cose che deve fare».