Pd, scontro sui numeri: Renzi-Cuperlo, partita aperta

La sfida per la segreteria Pd si combatte all'ultimo voto. Si chiudono gli scrutini finali nei circoli. E sui dati (parziali) dai circoli in Italia sul voto ai 4 candidati - Matteo Renzi, Gianni Cuperlo, Pippo Civati e Gianni Pittella - è sembre balletto di cifre.Matteo Renzi da Fabio Fazio conferma che al momento su 181mila voti ha avuto il 46,1% dei voti degli iscritti al Pd, secondo i dati del suo Comitato. Sempre secondo questi dati Cuperlo ha il 38,3%.«In base ai dati in nostro possesso, raccolti dal territorio, delle oltre 3000 assemblee di circolo, dove si sono espressi 132.408 iscritti, Cuperlo ha il 43.9%, Renzi il 42.1%, Civati il 10.8%, Pittella il 3.3%». Lo comunica una nota del Comitato Cuperlo.«I dati in nostro possesso confermano un nostro risultato straordinario. Al di là di come andrà a finire, il risultato della mozione Cuperlo testimonia la forza della sua proposta politica. Questa è la vera notizia di oggi, il risultato della mozione Cuperlo», dichiarato il coordinatore del Comitato Cuperlo, Patrizio Mecacci.«Il segretario del Pd e il premier nel 2014 andranno d'accordo anche se saranno due persone diverse». Così Matteo Renzi, candidato alla segreteria del Pd, esordisce a Che tempo che fa su Rai3. Ma Fazio insiste: "Perché un non elettore del Pd, dovrebbe preferire Renzi segretario del Pd"?, E il sindaco risponde: «Intanto sono già contento di aver preso i voti di quelli del Pd, che non era così scontato. Gli italiani sono stanchi della politica, il problema non è fare il segretario del Pd o il leader di una fondazione, ma fare le cose che si promettono».