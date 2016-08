Bonaccini: «Per Renzi ottimo risultato»

Inizia con una battuta: «Difendono il partito pesante e poi guardi qui, noi, quelli del cosiddetto “partito leggero” avevamo i numeri veri sulle convenzioni». Stefano Bonaccini, coordinatore della mozione di Matteo Renzi è soddisfatto e non fa nulla per nasconderlo.«Assolutamente, prima di tutto per la grande partecipazione: quasi 300mila iscritti e non era affatto scontato. Poi, a riprova che non era affatto vera la teoria “diversi dentro il partito” per cui Matteo avrebbe trovato le spalle girate tra gli iscritti, ci sono otto punti di distacco da Gianni Cuperlo, non un testa a testa. Quasi la metà degli iscritti con quattro candidati sceglie Renzi segretario».«Stiamo rischiando attorno a uno o due punti percentuali in più di non leggere un risultato molto chiaro. C’erano quattro candidati, non tre, e l’ultimo di questi ha preso quasi il 6%, non le briciole come qualcuno immaginava. Le sembra un cattivo risultato aver preso il 46,7%? Ma anche se avessimo preso il 51% dei consensi avrei detto la stessa cosa perché stiamo parlando di un candidato, Renzi, che qualche tempo fa veniva descritto come un corpo estraneo al partito. Io confido che questo risultato sia una premessa ad una bellissima affermazione di Matteo l’8 dicembre. Aggiungo che io oggi ho ringraziato tutti gli elettori, di qualunque mozione, perché l’unica cosa che conta davvero è che c’è stata una bella partecipazione democratica in un momento di grande sfiducia generale nel Paese».«Noi tutti, dai candidati, compreso Gianni Pittella che non parteciperà alla gara dell’8 dicembre, ai dirigenti e i militanti, dobbiamo lavorare affinché ci sia una grande affluenza e si superino i due milioni di elettori. Spero si raggiungano i tre».«Non dimentichiamo mai che in nessun altro Paese del mondo c’è un numero di partecipanti così alto per le primarie di partito e già questo è un dato importante, ma non posso fare previsioni. Quello che posso fare è lavorare al massimo perché tanta più gente andrà a votare tanto più forte sarà il Pd. Soprattutto adesso, in un momento particolare, con un Paese stanco, sfiduciato, con tantissima gente che non sa come arrivare alla fine del mese e, malgrado io sia convinto che era necessario far nascere il governo Letta, con tanti democratici che ancora oggi non sono contenti che il Pd abbia dato vita ad un esecutivo con Berlusconi. Anche alla luce di queste considerazioni tutti noi dobbiamo dare il massimo per far sì che l’8 dicembre ci siano tanti elettori e sono convinto che Matteo supererà alla grande il 50% delle preferenze. Ricordo che c’era chi sosteneva che il primo tempo per Matteo sarebbe finito in svantaggio e che avremmo recuperato al secondo. Vorrei far notare che abbiamo vinto anche al primo tempo».«Nella mia regione Bersani con 400mila voti totali, raccolse il 61% contro il 39% di Renzi. Questo accadeva tra gli elettori, figuriamoci cosa sarebbe stato tra gli iscritti. Oggi, dopo un anno, la distanza tra Renzi e Cuperlo sul regionale è di 300 voti e a Modena è di 100 voti e abbiamo vinto in otto province su undici. Non mi sembra poco. E credo proprio che l’8 dicembre andrà molto meglio per Matteo».