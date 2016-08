D'Alema: «Matteo ignorante e superficiale» | VD

18 novembre 2013 A - A

Superficiale, mentitore e ignorante. Non usa mezzi termini Massimo D'Alema, parlando ad Agorà, per criticare Matteo Renzi che definisce un Giamburrasca. Intervenuto ad Agorà, l'ex premier replica colpo su colpo alle parole del sindaco e attacca a testa bassa: «Non sono abituato a porgere l'altra guancia».Per D' Alema «il vero cavallo di battaglia Renzi, che di idee nuove ne ha proposte pochissime, è continuare ad attaccare me. Vorrei ricordargli che noi le elezioni le abbiamo vinte due volte nel corso di questi anni e abbiamo portato la sinistra italiana per la prima volta nella sua storia al governo del Paese. Renzi è ignorante da questo punto di vista, mente. È spiritoso, brillante, ma è superficiale e questo non depone molto a favore di chi dovrebbe diventare il leader del più grande partito italiano».«Alla fine Renzi potrà prevalere, ma grazie all'acquisizione all'ultimo minuto di De Luca, al sostegno di Bassolino, Veltroni, Franceschini. - ha aggiunto D' Alema - È inutile che faccia il Giamburrasca: lui è l'uomo dell'establishment, e vedremo i prezzi che dovrà pagare a questo establishment. Io non lo sottovaluto e so quanto è forte, ha un ampio sostegno da Briatore a De Benedetti, però lui non sottovaluti gli altri: in quasi tutte le grandi aree urbane ha prevalso Cuperlo, che raccoglie un voto giovanile e un voto maturo di chi pensa che non possiamo diventare un partito che assomigli alla peggiore Democrazia cristiana. C'è comunque un testa a testa: - ha concluso - Renzi non raggiunge il voto della maggioranza assoluta degli iscritti. Forse avrà il 43-44 percento, ma Cuperlo avrà il 42 percento. Questa battaglia congressuale resta aperta e noi combatteremo fino all'ultimo voto».Per vedere comunque cosa può essere il Pd a guida Matteo Renzi occorre aspettare la «prova del budino, lo si scopre mangiandolo... Certo quello visto finora non è particolarmente brillante», dice ancora D'Alema.D' Alema usa anche le parole di ieri di Papa Francesco «diffidare dei falsi messia e dei falsi santoni». Per D' Alema Renzi è un «abilissimo comunicatore» e vuole impostare la sua campagna sullo «scontro vecchio-nuovo». Ma l'ex premier punta l'indice contro l'impostazione culturale del sindaco fiorentino: «Trovo nel programma di Renzi un tardo blairismo» con la sua vena «liberista» che era di moda «negli anni '90 però da allora sono passati tanti anni ed oggi la realtà è un'altra».Quindi di fatto «l'impostazione culturale di Renzi è molto vecchia». Per D' Alema, poi, non è vero che Cuperlo sia l'espressione della vecchia guardia: «ha il sostegno di moltissimi quadri giovani del partito» ed ha impresso una «netta discontinuità da Bersani».La verità è che si confrontano due visioni di partito quella di Cuperlo fondata sulla difesa dei valori della «sinistra», quella di Renzi per «un partito "acchiappatutto"». D' Alema torna anche a ribadire di non aver cambiato idea: Renzi avrebbe dovuto lasciar perdere il partito per impegnarsi «sulla cosa che gli sta più a cuore» cioè la corsa per la premiership.