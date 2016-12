Al circolo di Renzi: «Matteo è l’ultima chance dell’Italia»

Precedente Pagina 1 di 2 Successiva

Un consiglio ai giovani lo do. Se Renzi diventa segretario e poi neppure lui riesce a cambiare questo Paese vendete il motorino, compratevi un gommone e scappate in Tunisia». Bruno Quartini ha 81 anni, una lunghissima collezione di tessere Pci e un paio di baffi che sembra quasi il fratello più grande di Ugo Sposetti. Con un’unica ma sostanziale differenza. Tanto l’ex tesorerie dei Ds non sopporta il sindaco di Firenze, tanto Quartini lo apprezza. E infatti, per auto-prendersi in giro, di sé ama raccontare che è passato «da Stalin a Renzi».Sabato pomeriggio. C’è il congresso della sezione Pd alla Casa del Popolo Vie Nuove. Quartiere Gavinana, Firenze. Una delle aree più rosse e, non sembri una contraddizione, anche più renziana della città. Adesso la cosa non fa più notizia. Ma qualche sorpresa la destò nell’oramai lontano 2009. Primarie per scegliere il candidato a sindaco di Firenze. Renzi è l’outsider. Sfida Lapo Pistelli, sostenuto dalla segreteria nazionale del Pd (allora retta da Veltroni e Franceschini) e Michele Ventura, dalemiano storico, appoggiato anche dalla Cgil. In corsa anche Daniela Lastri (sinistra ecolaburista del Pd) e il vendoliano Eros Cruccolini. «Li abbiamo battuti tutti. 40,12% si prese. Qui nella sede più nota del glorioso Pci. Anche l’applauso ci fecero al comitato. Non se lo aspettava nessuno» ricorda Roberto Giani storico presidente del circolo Arci, dirigente comunista, renziano convinto.Vie Nuove è la sezione di Renzi. E non solo nel senso che qui è tesserato il sindaco. Ma nel senso che è uno di quei posti in cui la sinistra ha deciso di vincere qualche pre-giudizio e di provare a scommettere su qualcuno che non era nato fra le sue file. Una scommessa che poi s’è allargata. «Io sono renziano prima di Renzi, almeno dalla sconfitta del ‘94» spiega dal microfono Quartini ricordando a tutti, e proprio nel giorno in cui rinasce Forza Italia, il punto di partenza di tante delusioni. Vent’anni che hanno prodotto «cumuli di macerie come dopo la guerra - precisa Alessandro Berti che ha scelto Cuperlo - solo che ora stanno anche dentro di noi».