Pd, balletto sulle cifre. Barca: «Voto Civati»

16 novembre 2013 A - A

Sul sito di Matteo Renzi il suo comitato elettorale ha iniziato a pubblicare i risultati delle votazioni nei circoli del Pd per la Convenzione.Secondo questi dati (che il comitato promette di aggiornare in tempo reale con tanto di divisione circolo per circolo) il sindaco di Firenze avrebbe il 46,7%, Gianni Cuperlo il 37,8%, Pippo Civati il 12,4% e Gianni Pittella il 3,1%. Il risultato, a ora, si basa su circa 70mila voti espressi.Intanto da Livorno parla Fabrizio Barca, facendo capire che la sua scelta ricadrà su Civati. «Andrò a votare e non voterò nè per Renzi, nè per Cuperlo...», ha detto. Proprio a Civati era rivolto un twitt in cui Barca si diceva sicuro che il candidato monzese otterà un buon risultato l'8 dicembre. E sempre su twitter Barca ha anche sottolineato la necessità di uscire dal dualismo Renzi-Cuperlo sulla base del quale, finora, è stata letta la corsa alla segreteria Pd. «Il disturbo bipolare è Renzi vs Cuperlo», ha scritto.«I dati sono dati, eppure c'è chi fa finta di non saper contare» afferma il deputato Pd (renziano) Francesco Bonifazi in risposta ad alcune accuse che arrivavano dal fronte opposte. «Comunque - aggiunge - sul sito matteorenzi.it è in corso una vera e propria 'operazione trasparenza' sui risultati delle convenzioni: si possono consultare i dati circolo per circolo, aggiornati in tempo reale. Sono a disposizione di tutti, anche di chi finge, forse per paura, di mettere in dubbio i numeri».Di dati «confortanti» parla in ogni caso Gianni Cuperlo a margine di una iniziativa a Torino. «Noi - spiega - siamo partiti con un grande ostacolo da superare e, lungo il percorso, questo ostacolo lo abbiamo affrontato e oggi i risultati che arrivano sono per noi confortanti». «Poi so benissimo che è ancora un tracciato lungo - ha aggiunto - siamo al primo giro di pista, poi ce n'è un altro, anzi la pista si fa in salita. Però c'è il conforto, la soddisfazione di aver mobilitato tante persone che hanno dimostrato di crederci. Questo per me è una ragione di forza e di incoraggiamento». Secondo Cuperlo quindi «non c'è nessuna guerra dei numeri, nessuna guerra delle cifre. Non ho fatto guerre di cifre, non le faccio adesso e non la farò. Penso che sia una grande vittoria per tutto il Pd se decine di migliaia di persone vanno nei circoli, discutono, ascoltano e poi decidono. Io sono fiducioso in questo senso».