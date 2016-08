L’alfabeto semiserio del campionato

Dalla A di Allegri alla Z di Zeman.Da disoccupato di superlusso si è ritrovato a guidare la squadra campione d’Italia. Il tutto nel volgere di pochi giorni. Con gli onori non mancano gli oneri: dovrà confermarsi al top nel nostro campionato e cercare di fare meglio del suo predecessore in Europa, sapendo già che non gli saranno perdonati errori. Auguri.La “grande novità” del mondiale sbarca anche in campionato: l’arbitro potrà tracciare una striscia di colore per delimitare la linea delle punizioni. Non aumenterà il tasso di spettacolo, ma perlomeno è una cosa sensata. In attesa che Blatter torni alla carica con l’ampliamento delle porte, che ricominci l’eterno – e stucchevole – dibattito sulla moviola in campo e sui time out, accontentiamoci. Uovo di Colombo.Riesce a strappare il contratto più pesante mai siglato a un commissario tecnico della Nazionale: oltre 4 milioni di euro a stagione. Una cospicua parte sarà pagata dagli sponsor, Puma in testa. Sarà, ma si parla sempre di crisi del sistema Paese, di fair play finanziario, di tetti agli ingaggi, e poi alla fine i milioni necessari al colpo ad effetto - quello, per intenderci, a cui il nuovo presidente Figc, Antonio Tavecchio, non poteva rinunciare per consolidare la propria posizione – si trovano sempre. Sblocca-Italia?Il primo provvedimento di Tavecchio è stata la cancellazione della norma che prevedeva la chiusura delle curve in caso di insulti “per motivi di origine territoriale”. Si potevano anche discutere le modalità di una regola probabilmente perfettibile, ma certo non il principio: e i tempi stretti con cui è stata presa questa decisione fanno pensare a un regalo a società e tifosi intemperanti, in continuità con l’agghianciante uscita del numero uno della Federazione sui giocatori “mangia-banane”. Fantozzianamente coerente.