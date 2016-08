Precedente Pagina 1 di 3 Successiva

Era un sabato quel 30 agosto che avrebbe sconvolto l'opinione pubblica mondiale e che l'Unità raccontò «scandalosamente».Verso mezzanotte partì dall’Hotel Ritz di Parigi su una Mercedes S280 la coppia più discussa del momento. Le immagini dei giorni successivi li inquadravano mentre attraversavano la porta girevole dell’albergo, lei Diana Spencer, fascinosissima principessa, abbandonata da Carlo d’Inghilterra per un antico e bruttino amore di gioventù e al centro di nuove relazioni contrastate e di iniziative benefiche mondiali, anche con madre Teresa di Calcutta, lui Dodi Al-Fayed, rampollo di una dinastia miliardaria insediata a Londra nel cuore del potere economico. Con loro c’era un ometto piccolo e rotondo che li seguiva ad un passo e si mise alla guida della vettura. L’auto scattò veloce, seguita da un codazzo di giornalisti e di paparazzi con i lampi di flash che rischiaravano a giorno la macchina, e c’è chi dirà che accecheranno anche il conducente.Sul Pont de l’Alma, sulla riva destra della Senna, alla fine di un tunnel l’auto sbandò, il rumore squarciò la notte, lady Diana perse la vita e con lei anche Dodi. Ormai è già domenica 31. Le agenzie di stampa battono la notizia, nei giornali inizia fin dalle prime ore del mattino la fibrillazione.Quella domenica ero a casa con una febbre alta che mi perseguitava da una settimana e che preoccupava il mio cardiologo. Dal rullo mattutino del TG5 avevo visto quel che era accaduto e non mi sorprese la telefonata ad un ora inusitata del mattino di Piero Sansonetti, condirettore del giornale e mio fraterno amico. Non ricordo bene le frasi di quel colloquio, ricordo che Piero mi parlò a lungo della necessità che il giornale desse a quella storia lo stesso grande spazio che avrebbe avuto sugli altri giornali. Per anni era stata questa l’ossessione di chi lavorava, e soprattutto di chi dirigeva l’Unità: essere uguali agli altri, non più giornale di partito, se non nella proprietà. In verità la cronaca su l‘Unità aveva sempre avuto grande spazio anche con direttori membri della direzione del Pci. Ricordo con Alfredo Reichlin direttore le prime pagine sulla tragedia di Vermicino.Detti il via libera a Piero. Devo confessare, dopo tanti anni, che non ricordo se Piero mi disse il titolo che aveva in testa.Il concetto che voleva esprimere sì. L’indomani i lettori dell’Unità trovarono a tutta pagina una frase che li sconvolse e che ci sospinse nella bufera. Sotto la testata che aveva raccontato migliaia di episodi di battaglie della sinistra c’era scritto: «Scusaci Principessa». Il senso era chiaro, almeno a noi. Lady Diana era stata vittima di un assedio mediatico che l’aveva costretta alla fuga, alla guida folle di un autista deciso a non farsi prendere dagli inseguitori e dai loro flash, allo schianto, alla morte.