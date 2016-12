Non è vero che Dino Zoff non parla mai, che è avaro di parole. Alcuni anni fa, nel ventennale della morte di Gaetano Scirea, per lui “Gaetano” e basta, ha spiegato per bene a tutti chi era quel suo amico e compagno di mille battaglie. A quelli della sua generazione, quelli che lo hanno visto per tante partite calibrare e governare la difesa come un direttore d'orchestra, con l'eleganza innata di chi nasce per fare una cosa con levità pari almeno all'efficacia. Ma anche a quelli che non lo hanno mai visto giocare, a tutti quelli che chiedi chi era Gaetano Scirea, come cantavano gli Stadio, e lui, il portierone, l'altra metà di un cielo che è stato bianconero e azzurro per un tempo che pareva infinito, ti risponderà.“Gaetano torna sempre. Lo penso a ogni esagerazione di qualcuno, a ogni urlo senza senso. L’esasperazione dei toni mi fa sentire ancora più profondamente il vuoto della perdita. Gaetano mi manca nel caos delle parole inutili, dei valori assurdi, delle menate, in questo frastuono di cose vecchie col vestito nuovo, come canta Guccini. Mi manca tanto il suo silenzio”.Un libero da accademia del pallone, il Libero per definizione, come pochissimi altri. Come Beckenbauer, per dire. Libero dentro, verrebbe da dire. Nato libero, nato diverso da tutti, perché nessun altro calciatore visto fino adesso, nemmeno i Palloni d'Oro, ha mai avuto il suo stile. La sua calma. Quel suo modo signorile e pacato di giocare, ma soprattutto di vivere. Venticinque anni fa l'incidente in Polonia, dove era per la Juventus, la Signora con cui si è fidanzato nel 1974, giovane di ottime speranze dopo un po' di gavetta nell'Atalanta, e poi ha sposato in un matrimonio di calcio e di vita durato 15 anni.Fino allo schianto su quella strada per Varsavia, appunto, di ritorno da una missione di osservatore per vedere all'opera il Górnik Zabrze, prossimo avversario dei biaconeri in Coppa Uefa. L'autocarro che ha tamponato la macchina dove Scirea viaggiava con altre tre persone, tra cui un interprete, le taniche di benzina nel baule che hanno fatto come da detonatore. Un solo superstite allo schianto e al rogo, il dirigente polacco del Gòrnik che lo accompagnava. La notizia battuta in diretta da Sandro Ciotti che ha interrotto i servizi sul campionato “per una ragione davvero tremenda, è morto Gaetano Scirea”. La gola ancora più secca del solito, lui che lo aveva raccontato tante volte con la maglia della Nazionale, fino al trionfo al Bernabeu nel '82, una delle colonne di quella squadra che, nonostante chi ha vinto i Mondiali dopo, continua ad essere lo zenith e il nadir calcististo di questo Paese.Lombardo di Cernusco sul Naviglio, ma di origini siciliane. Un padre operaio alla Pirelli per 38 anni, negli anni in cui le fabbriche e chi ci lavorava non solo trainavano l'economia, ma erano scuole di vita: “Mi ha insegnato il valore del sacrificio. Pochi soldi, ma la dignità per essere felici” disse Gaetano di suo padre, lui che della dignità e della signorilità ha fatto poi molto più che una maglia: una seconda pelle. Con la Juve, negli Settanta e Ottanta, con l'armata invincibile di Giovanni Trapattoni, ha vinto tutto: sette scudetti, due Coppe Italia, la maledetta Coppa Campioni dell'Heysel, la Coppa Intercontinentale, ma anche Uefa e Coppa della Coppe che erano competizioni vere, non come ora che oltre la Champions non c'è nulla. Il record di presenze in bianconero, 552 partite, che ha resistito molto.Un monumento juventino, ma anche un bel pezzo di storia non solo calcistica di questo paese, testimone di un'epoca dove le cose si dicevano, non si urlavano e non si imponevano, e degli uomini si guardava prima negli occhi, poi come stoppavano la palla e di come, nel suo caso, tenevano la palla al piede e la testa alta, altissima. Altissima e fiera. Una vita in bianconero, fino al ritiro nel 1988, uomo-squadra di un'epoca in cui, anche se non tantissimi, c'erano comunque calciatori che sposavano una squadra per tutta la carriera, e anche dopo.Rimase, appunto, come vice di Dino Zoff, nella sua avventura da allenatore. Fianco a fianco in panchina, dopo esserlo stati così a lungo in campo, gli imperatori di una delle migliori difese della storia del pallone. Fianco a fianco fino all'ultimo, fino a quel viaggio su quella Fiat 125 S che è diventata la sua tomba, proprio lui, proprio una Fiat, per il destino che sa essere molto più che cinico, a volte. Soprattutto con chi, invece, rimane mite e dolce fino all'ultimo fotogramma, e anche oltre.