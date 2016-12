Reichlin: Questa voce serve alla sinistra e al Paese

31 luglio 2014 A - A

La questione dell’Unità non si può chiudere così. L’Unità non è un giornale come tanti altri. E ciò per una ragione fondamentale che qualcuno non ha ben capito. Perché non è stata solo l’organo di un partito che non c'è più il Pci ma un pezzo della storia vivente dell'Italia, la voce di quella profonda corrente politica e ideale che ha fatto della sinistra l’architrave della Repubblica. Cominciò nel 1924 per la profonda convinzione di Antonio Gramsci che il fascismo fosse figlio della debolezza del fondamento popolare dello stato unitario, e che quindi la questione fondamentale stava nel colmare la divisione profonda tra operai e contadini (allora la maggioranza del paese), tra il nord e il mezzogiorno. Da allora l’Unità non ha mai ammainato la sua bandiera: Unità e lotta, dare la parola anche alle classi subalterne, porre su basi nuove, più larghe, la rifondazione della democrazia italiana, affermare la necessità per questo paese di compiere una «rivoluzione intellettuale e morale».Perciò la vita dell’Unità non può finire in questo modo. È l’Italia di oggi che ne ha ancora bisogno, e ne ha bisogno per far fronte alle nuove sfide dell’Europa e del mondo che sono tali da rimettere in discussione la storia, la coscienza di sé, e l’unità della nazione. Ma soprattutto ne ha bisogno il Pd, se esso vuol essere davvero quel grande partito che si assume il compito di guidare l’Italia e di portarla a superare la sua crisi più grave, ed evitare uno squallido declino. Ne sono coscienti coloro che stanno discutendo della sorte di questo giornale? Il segno politico e morale che avrebbe la morte? Il segno politico e morale che avrebbe la morte dell’Unità sarebbe molto negativo e darebbe altro fiato a forze e disegni avventuristici di destra e di sinistra. La posta in gioco è molto alta. Riguarda il dove va la democrazia italiana in questo difficile passaggio.So benissimo che la sinistra non è una categoria dello spirito. È nata in Europa e ha fatto storia per quasi due secoli in quanto attore principale del conflitto tra le classi, cruciale nell’epoca dell’industrialismo. Quel mondo non c'è più e noi non possiamo affrontare un ruolo analogo facendo leva solo sul nostro antico patrimonio. Non è una tragedia. È un fatto. Per affrontare i nuovi conflitti di un mondo il quale esprime culture e bisogni diversissimi da quelli del 900 europeo, bisogna andare oltre i nostri vecchi confini. È tempo di incontrare altre culture e altre idee di riformismo per dar vita a qualcosa di molto più forte di una combinazione elettorale e di molto più serio di un club di comunicatori televisivi. Qui sta il ruolo di un tipo di giornale come può essere l’Unità. È prima di tutto ai compagni dell’Unità che rivolgo i miei pensieri con affetto e profonda amicizia. Essi hanno combattuto bene in tutto questo tempo, con valore e dignità. Essi hanno onorato una grande tradizione di cui sono stato anch'io partecipe e che ha segnato gran parte della mia vita. L’Unità risorgerà. Ne sono sicuro. Ne hanno bisogno i giovani italiani a cui si sta negando il futuro, ne ha bisogno il mondo del lavoro così minacciato e sfruttato, ma soprattutto ne ha bisogno la libertà degli uomini di pensare con la loro testa e di tornare a impadronirsi della loro vita.