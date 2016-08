6 settembre 2014 A - A

Peggiora con le ore la situazione nel Gargano in ginocchio per il maltempo. Un uomo è morto, uno è ancora disperso. Dopo i nubifragi dei giorni scorsi, le forti piogge della notte hanno portato alla decisione di evacuare campeggi e masserie nella zona tra Vieste e Peschici. Proprio qui risiede l'uomo di sessant'anni, di cui non si hanno notizie da ieri sera, che vigili del fuoco e protezione civile continuano a cercare finora senza esito.- Queste le previsioni del sito http://www.ilmeteo.it/ A differenza di quanto comunicato in un primo momento, infatti, il corpo recuperato nel pomeriggio non è quello dell'anziano agricoltore, ma quello di Antonio Facenna di 24 anni, disperso da tre giorni. Vigili del fuoco, protezione civile e guardia forestale hanno battuto per ore la zona di Carpino, nel Foggiano dove era già stata ritrovata l'auto del ragazzo, sommersa dal fango, alla foce di un canale nei pressi del lago Varano. Soccorsi due bimbi, in un primo momento dati per dispersi, come anche una coppia di turisti all'interno di un camper trascinato da pioggia e fango.Allagati cantine e garage mentre in alcune zone colpite dal nubifragio manca l'elettricità e diverse strade risultano impraticabili per la caduta di alberi o per smottamenti.Le operazioni di soccorso sono coordinate dall'unità di crisi presso la Prefettura di Foggia: è partita da qui la richiesta ai cittadini di evitare di mettersi in strada, soprattutto nelle zone di Vieste, Peschici, San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis dove alcune centinaia di residenti hanno dovuto lasciare le abitazioni. L'esercito, contattato dalla prefettura, è pronto a intervenire se l'emergenza non dovesse rientrare.