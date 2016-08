6 settembre 2014 A - A

Si sono verificati incidenti a Napoli durante un corteo fatto per Davide Bifolco, il ragazzo di 17 anni ucciso durante un inseguimento da un carabiniere. Quando la manifestazione sembrava conclusa, una parte dei dimostranti ha invece proseguito, una via è stata bloccata, sono stati lanciati oggetti dai manifestanti e lacrimogeni dalle forze dell’ordine. Il traffico partenopeo, riferiscono dalla città partenopea persone rimaste bloccate, è andato in tilt.Per i carabinieri il ragazzo, morto nella notte tra giovedì notte e venerdì, è stato ucciso da uno colpo accidentale. I familiari di Bifolco hanno invece accusato l’Arma che il colpo non era affatto accidentale. Le indagini proseguono. Lunedì l'autopsia.