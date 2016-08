Ovadia: Portavo l'Unità in tasca come una bandiera

La mia prima Unità la comprai a 15 anni. Poco prima di quell'iniziale contatto con il foglio del Partito Comunista Italiano, avevo letto d'un fiato il Manifesto di Karl Marx e Friedrich Engels. Prima ancora nella scuola ebraica di Milano, nel periodo in cui frequentavo la prima liceo scientifico, erano stati istallati degli altoparlanti in ogni classe, per le comunicazioni di servizio e per le irritanti istruzioni disciplinari del buon preside Davide Schauman. Però, in cambio, grazie a quella primitiva tecnologia che evocava voci toni truanti e gracidanti, di recente e sinistra memoria, fu diffusa per tutti i cittadini della scuola, studenti, professori, bidelli,personale amministrativo, una memorabile commemorazione della resistenza come lotta di popolo e lotta di classe tenuta dal professor Luciano Segre, partigiano comunista e storico marxista, nostro amatissimo insegnante di Storia.Quella lectio di 45 minuti, fu un rithe de passage, aveva dato l'avvio alla mia avventura di cittadino consapevole e di militante antifascista. La mia identità di ebreo si saldava inscindibilmente con quella di attivista di sinistra, progressista. Per tutti gli anni del liceo, il professor Segre mi introdusse con passione ed altissima competenza al pensiero critico, gliene serbo tuttora profonda gratitudine.Da quel momento ogni giorno per molti anni a venire ho compiuto il rito di acquistare l'Unità, ma non solo. Ostentavo con orgoglio la sua testata nella tasca della mia giacca. In quel tempo portare quella scritta in saccoccia, ebbe un significato radicale, era il tempo della guerra fredda, dell'anticomunismo viscerale, in molti ambienti venivi guardato male, era persino rischioso. Nelle fabbriche, gli operai, ai tempi di Valletta, venivano vessati, puniti e perfino licenziati per avere scelto l'Unità come loro organo di informazione. Chi lo portava come una bandiera faceva propria l'identità sorta dal pensiero di Antonio Gramsci, aderiva alle idealità e alle lotte antifasciste, del movimento operaio e a quello dei lavoratori più in generale. L'Unità è stata pilastro costitutivo di una immane storia politica, è stata energia della clandestinità, della Resistenza. In seguito è stata fucina attivatrice della democrazia italiana, spazio di idee e di dibattito, di mobilitazione.Ancora in tempi recentissimi ha subito furiosi attacchi reazionari con Berlusconi e l'ottusa repressione padronale con Marchionne che l'ha voluta espellere dalle bacheche degli operai. Dopo la presa di distanza dall'Urss ad opera di Berlinguer e il successivo crollo di quel progetto, l'Unità ha seguito variamente, ma non pedissequamente, le vicende del Pci, Pds, Ds, Pd.Io sono stato chiamato a collaborare da Furio Colombo, uno dei suoi direttori più coraggiosi, con cadenza settimanale, come outsider e vi collaboro tutt'ora come tale. Ho goduto di completa libertà e autonomia in ogni circostanza, anche quando mi sono espresso in maniera critica, anche molto critica e difforme dalla linea main stream del giornale. Come me hanno goduto della stessa indipendenza altri collaboratori. Le mie scelte politiche come militante e attivista hanno avuto il pieno rispetto.Ancora pochi giorni e l'Unità chiude e, a mio parere, dev’essere Chiaro che non si tratta della chiusura di una delle tante testate cartacee o digitali che aprono e chiudono per qualche rapsodico esperimento giornalistico di dubbio spessore. Anche i suoi più severi critici, gli avversari e persino i detrattori, non possono ignorare che è a rischio di estinzione una delle anime della nostra informazione. È un grande vulnus non solo per i suoi lavoratori e giornalisti,ma per l'intero Paese.In un momento come questo, in cui il dibattito politico si svolge nel quadro di un estrema volgarità e mediocrità, in cui il destino dell'idea stessa di sinistra è in pregiudicato, la voce dell'Unità non si deve spegnere.