31 agosto 2014 A - A

Tante le Feste de l'Unità in giro per l'Italia. E c'è chi ha preferito mettere per iscritto le proprie emozioni, i ricordi, nonchè il bisogno di sfogliare ancora e sempre il quotidiano fondato da Antonio Gramsci.«....Quando andavo a lavorare mettevo il giornale nella tasca laterale del pantalone. Ero molto attento a fare in modo che si vedesse. All'ospedale, al ministero, nell'azienda, nella fabbrica il nome del giornale era il nostro pensiero rappresentato. Eravamo diversi ed orgogliosi di esserlo, di essere comunisti. Spesso, quel giornale, ci costava trattamenti particolari, in negativo chiaro, spesso dispetti, insulti e pericoli. Noi, quel giornale, lo distribuivamo la domenica. Casa per casa, davanti le stazioni, nelle piazze. Lo portavamo ai compagni malati,agli infermi a tutti coloro che lo leggevano, perchè era un nostro modo di rappresentare la militanza politica. Si, quel giornale, rappresentava il nostro pensiero, il nostro partito. Raccontava il nostro sogno...».«Per chi, come me, ha iniziato a fare politica in una sezione ex Pci, è difficile non pensare all'Unità come ad un giornale che non è solo carta stampata, ne solo informazione.Non lo compro da molto tempo. Lo leggo al circolo. Non dico piaggerie. Spesso non ne ho condiviso la linea editoriale, a volte lo reputavo illeggibile, però ne riconosco il valore.Ad Ostia Antica le copie de l'Unità terminano. Qualche iscritto, pur sapendo di trovarla in sede, l'acquista lo stesso. E' la loro carta d'identità. Il segno tangibile di una diversità che è stata la storia politica migliore di questo paese. Di certo, una delle più affascinanti, coinvolgenti, meritorie. La storia non può essere cancellata in un semplice 'non mettersi d'accordo'.Il Pd ha il dovere di preservare il quotidiano fondato da uno dei padri di questa nostra Italia, Antonio Grasmci. Il Pd ha il dovere di salvare la propria storia, di preservare le radici di se stesso.Ecco, se fossi uno dei tanti parlamentari, dirigenti della "sinistra ", ma non solo; non disarcionerei il Pd per salvare il Senato e le preferenze, ma mi impegnerei per sostenere l'Unità ed i suoi lavoratori»,