La Conferenza delle Regioni, convocata oggi dal Presidente Sergio Chiamparino in seduta straordinaria ha approvato le linee guida sulla fecondazione eterologa alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 162/2014.«E' stato fatto un grande passo in avanti, condiviso con il ministro Lorenzin e che può consentire al parlamento di legiferare anche rapidamente per poter far sì che il ministro possa poi inserire compiutamente tutta questa materia all'interno dei cosiddetti Lea (Livelli essenziali di assistenza)» ha spiegato parlando in tv Chiamparino.La fecondazione assistita eterologa è quella che avviene quando il seme oppure l'ovulo provengono da un soggetto esterno alla coppia. La sentenza della Corte costituzionale n. 162/2014 si era espressa contro il divieto di tale fecondazione stabilito in precedenza dalla Legge del 2004."Con le linee guida sull'eterologa le Regioni hanno mandato un segnale politico forte al Parlamento, a cui rivolgo un appello accorato perchè legiferi". Per il presidente della Conferenza delle Regioni, Sergio Chiamparino, si tratta di un evidente segnale positivo, sottolineando come "con le linee guida sull'eterologa abbiamo fatto ciò che in Italia non sempre avviene: abbiamo mantenuto gli impegni"."Stamattina abbiamo incontrato con il vicepresidente della Conferenza, Stefano Caldoro, il ministro Lorenzin che si è detto d'accordo con le nostre proposte, anche perchè tengono conto del decreto da lei messo a punto e ha garantito l'inserimento nei Lea".Chiamparino quindi spiega che "grazie anche alla sollecitazione della Toscana, quando il Governo ha deciso di non procedere con il decreto del ministro, abbiamo promesso, come Regioni, che avremmo predisposto delle linee guida nel più breve tempo possibile. Più breve di così non si può", ribadendo che "questa operazione ha un forte valore politico perchè in questa materia ci sono sempre state difficoltà da parte della politica a legiferare".E quindi in attesa di una legge "le singole Regioni inizieranno ad operare, predisponendo le delibere, per chi ancora non lo ha fatto. Ci si comporterà assimilando l'eterologa all'omologa e quindi il ticket sarà su quell'ordine di grandezza”.Per quanto riguarda gli aspetti operativi, “l'orientamento è sostanzialmente che il ticket che si paga per la fecondazione omologa, sia la base anche per l'eterologa".Infine una sollecitazione anche verso il Governo affinchè approvi al più presto il riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2014: "Il ministro della Sanità Beatrice Lorenzin, che oggi ho incontrato, ha condiviso il riparto e le sue modalità. Ora auspichiamo che il Governo proceda velocemente alla ratifica del riparto e all'erogazione dei fondi".