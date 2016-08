ETA'

“Ora c'è chi chiede un intervento del ministro della Sanità? Ma il ministro poteva intervenire anche prima, ne aveva tutte le facoltà. Adesso lasciamo lavorare medici e cittadini in pace”. Il governatore della Toscana, Enrico Rossi, taglia corto sulle polemiche sulla fecondazione eterologa che si sono sollevate un minuto dopo l'approvazione delle linee guida varate all'unanimità dalla Conferenza delle Regioni. Rivendica il ruolo avuto dalle Regioni, la loro determinazione a restituire un diritto pieno negato ai cittadini, quello della genitorialità, dalla legge 40, una legge “etica”, fortemente ideologica e discriminatoria, come anche ha riconosciuto la Corte Costituzionale. E sarà proprio la Toscana la regione apripista: si effettuerà, infatti, all'ospedale Careggi di Firenze, probabilmente a novembre, il primo intervento.Succede che le Regioni vanno avanti, non possiamo che andare avanti. Vorrei ricordare che all'origine di tutto c'è una sentenza della Corte Costituzionale, cioè l'alta Corte che giudica le leggi dello Stato, che ha detto tre cose: il diritto alla genitorialità è un diritto che attiene alle libertà più intime delle persone, quindi incoercibile; che questo diritto è stato vietato da una legge dello Stato e, infine, che non esiste alcun vuoto legislativo. Quindi era necessario assumere linee guida, metodiche mediche e decisioni amministrative. Non c'è alcun bisogno di intervento di legislativo, come invece sento chiedere da qualcuno.Roccella non sa di cosa parla. Ci sono le linee guida e a queste sono chiamati ad attenersi tutti.