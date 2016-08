31 agosto 2014 A - A

Diventano un caso le minacce che Totò Riina ha lanciato contro Don Luigi Ciotti dal carcere di Palermo. Un avvertimento grave, pericoloso che ha spinto il Viminale a rafforzare la scorta del sacerdote che si batte contro le mafie. "Ciotti, Ciotti, putissimu pure ammazzarlo", ha detto il capo di Cosa Nostra a un altro boss compagno di passeggiate nel penitenziario, secondo le rivelazioni di Repubblica. Riina pronuncia anche parole durissime contro don Puglisi, ucciso dalla mafia, e aggiunge che Ciotti "gli somiglia".Foto di don Ciotti dal sito www.libera.it su licenza Creative Commons.La reazione del fondatore di Libera è immediata, forte e coraggiosa. Sul sito dell'associazione scrive che quelle minacce sono "molto significative". Per il motivo che "non sono infatti rivolte solo a Luigi Ciotti, ma a tutte le persone che in vent'anni di Libera si sono impegnate per la giustizia e la dignità del nostro Paese" Si tratta di "cittadini a tempo pieno, non a intermittenza" perchè solo "un noi può opporsi alle mafie e alla corruzione".Don Ciotti è convinto che "le mafie sanno fiutare il pericolo, sentono che l'insidia, oltre che dalle forze di polizia e da gran parte della magistratura, viene dalla ribellione delle coscienze, dalle comunità che rialzano la testa e non accettano più il fatalismo, la sottomissione, il silenzio". E' la dimostrazione che "questo impegno è incisivo, graffiante, gli toglie la terra da sotto i piedi". Poi un appello alla politica che "deve sostenere di più questo cammino" approvando rapidamente "provvedimenti urgenti senza troppe mediazioni e compromessi" a partire dalla confisca dei beni, che è "un doppio affronto per la mafia, come anche le parole di Riina confermano". Don Ciotti ci tiene a ricordare che l'impegno contro la mafia è da sempre "un atto di fedeltà al Vangelo, alla sua denuncia delle ingiustizie, delle violenze, al suo stare dalla parte delle vittime, dei poveri, degli esclusi, al suo richiamarci a una "fame e sete di giustizia" che va vissuta a partire da qui, da questo mondo".Numerosi i messaggi di solidarietà a don Ciotti. Calorosa telefonata di Giorgio Napolitano. Solidarietà e stima della Cei per l'impegno coraggioso. Il presidente del Senato Piero Grasso scrive su Twitter che quelle minacce di Riina "sono l'ennesimo attacco ad una storia di impegno e di memoria che coinvolge ogni anno migliaia di cittadini e che ha contribuito a rendere il nostro Paese più libero e più giusto". Ma Grasso è convinto che Ciotti non si lascerà intimorire e continuerà "sulla strada della lotta alla criminalità". "Tutti noi saremo al tuo fianco", conclude. La presidente della Camera Laura Boldrini ricorda nel suo messaggio che "il mio primo giorno a Montecitorio ho voluto indossare il braccialetto bianco, simbolo della sua campagna Riparte il futuro, sottoscritta oggi da più di 600 mila cittadini". E per questo con forza il "mio impegno a fianco di Don Luigi continua, oggi più che mai".Anche la presidente della commissione Antimafia Rosi Bindi esprime "affettuosa vicinanza e pieno sostegno a don Luigi Ciotti a cui va assicurata tutta la protezione e il sostegno necessari". Ma è chiaro che don Ciotti "non è solo e non resterà solo nella battaglia contro i poteri mafiosi, la scomunica di Papa Francesco ha tracciato una linea invalicabile tra la Chiesa e le mafie che dà a tutti, credenti e non credenti, più forza e coraggio nel combattere la cultura dell'omertà e della sopraffazione". Messaggi di solidarietà e di sostegno sono arrivati anche dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, da quello della Puglia Nichi Vendola e da numerosi associazioni che si battono per la legalità e contro la mafia. A Don Ciotti va tutta la solidarietà dei lavoratori de l'Unità.