D'Alema: Con l’Unità le idee e i valori della sinistra

Non riesco a pensare di andare in edicola la mattina e non trovare l’Unità. Di quel giornale sono stato da sempre fedele lettore ma anche direttore, in un periodo breve ma indimenticabile, quello segnato dalla grande crisi del movimento comunista, dalla svolta della Bolognina e dalla nascita del nuovo partito.Come avrebbe potuto, la sinistra, vivere quella stagione senza l’Unità? Senza le pagine che davano voce non solo ai ragionamenti politici, ma anche ai sentimenti contrastanti di decine di migliaia di militati?Lì ho anche compiuto il mio apprendistato giornalistico, accanto a professionisti di grande livello, rigore e scrupolo, di straordinario valore umano, capaci di conciliare giorno per giorno la condizione problematica di «giornalisti di partito» con l’ambizione di competere con grandi testate che disponevano di risorse enormemente maggiori delle nostre.Per questo la sinistra e il giornalismo del nostro paese non possono fare a meno dell’Unità. Quello che auspico e ciò per cui mi impegno nei limiti delle mie possibilità è che il giornale torni in edicola con un progetto di rilancio, che sia tuttavia rispettoso dell’identità di un quotidiano che non può essere come gli altri e che deve mantenere il suo profilo di portavoce delle idee e dei valori della sinistra.In questa prospettiva, sono convinto che il Partito Democratico non possa sottrarsi alle proprie responsabilità e permettere che finisca un’esperienza straordinaria come quella dell’Unità.