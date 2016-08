Chiavacci (Arci): Salviamo questa voce della sinistra

Chi scrive può vantare (si, vantare) di essere stata tra le migliaia di compagne e compagni che hanno diffuso L'Unità. Anche dopo la fine della «diffusione», il quotidiano fondato da Antonio Gramsci è stato uno degli «oggetti preziosi» sempre presenti nella mia vita quotidiana. È stato, e vorremmo che continui ad essere, uno degli «oggetti preziosi» che accompagnano la vita di tantissime e tantissimi compagne e compagni dell'Arci. Un «oggetto prezioso» che sarà difficile rimpiazzare sui tavoli, banconi, scaffali dei nostri circoli e delle nostre associazioni culturali.La notizia dello stop alle pubblicazioni a partire dal primo agosto ha creato sgomento e preoccupazione in tanti di noi. E ad accrescere sgomento e preoccupazione è l'immensa incertezza sul ritorno de L'Unità nelle edicole. Perchè, in realtà, è l'incertezza sul futuro che lascia attoniti.Non è ancora immaginabile che un quotidiano con 90 anni di cammino, che ha raccontato la vita e l'emancipazione del nostro paese, il suo viaggio verso la democrazia, storie, dolori e conquiste della sinistra italiana non abbia più un futuro. E procura molto fastidio questa sensazione di impotenza e di ineluttabilità che sembra avvolgere tutta la vicenda. Dopo tre mesi di lotta i lavoratori dell’Unità si trovano costretti a sospendere le pubblicazioni davanti all’impossibilità di trovare una soluzione giusta e condivisa nel corso dell’assemblea degli azionisti.In un momento di grandi tensioni per la tenuta democratica del nostro Paese la libertà di informazione è un bene ancora più prezioso e la chiusura de l’Unità, che per anni ha dato voce e sostegno a lotte e istanze di tanti cittadini e lavoratori italiani, è una notizia inaccettabile. La soluzione per un salvataggio in extremis è necessaria e deve essere trovata con responsabilità partendo dai contenuti che in questi anni L’Unità ha saputo esprimere, fuori da qualsiasi tentativo di «rinnovamento» che tradisca i valori su cui il giornale fu fondato.Questa testata, che è stata una delle voci fondamentali della sinistra italiana, deve continuare a rappresentare oggi e in futuro un riferimento importante per la sinistra e per il movimento democratico.Tutta l’Arci esprime solidarietà e vicinanza al direttore Luca Landò, alla redazione e a tutti i lavoratori per questo momento particolarmente difficile e si augura che la loro lotta continui e che la sospensione sia solo temporanea. Vogliamo farvi sapere che noi ci siamo.E siamo pronti a sostenere con forza iniziative e soluzioni che vi diano la possibilità di tornare in edicola, sui tavoli dei nostri circoli e delle nostre case del popolo, nella nostra crescita culturale e politica.*Presidente nazionale Arci