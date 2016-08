* Sottosegretario ai beni culturaliCara Caterina,ho scelto di scriverti questa lettera aperta per esprimerti la mia vicinanza e per segnalare il mio stupore e l’indignazione per quanto accaduto pochi giorni fa al Premio letterario Recalmare-Sciascia, che si è concluso con l’affermazione di "Malerba" sul tuo "E' così lieve il tuo bacio sulla fronte".Oltre alla mera notizia sull’esito del concorso, infatti, non mi sembra ci sia stato sufficiente dibattito pubblico sui risvolti morali della vicenda, esemplificativa di un certo tipo di degrado etico culturale purtroppo dilagante in questo Paese.A colpirmi negativamente non è stata solo la proclamazione del vincitore, ma, ancor prima, la scelta operata dalla giuria di accostare due opere così profondamente diverse, di mettere in competizione la toccante vicenda di un martire di mafia con le memorie di un malvivente ancora in vita. Siamo di fronte ad una totale mancanza di sensibilità, una vera e propria ferita per le coscienze che non può passare sotto silenzio.Pur facendo politica nello stesso partito, noi due non ci conosciamo:conosco però la tua vicenda personale e ho letto con interesse il tuo libro di cui mi ha particolarmente colpito la capacità di evocare la figura di un grande magistrato a servizio dello Stato, a partire da un momento apparentemente routinario eppure sempre intimo e denso di significato, il bacio di un padre alla propria figlia prima di recarsi al lavoro. Quel lavoro che Rocco, tuo padre, ha svolto sempre con orgoglio e dedizione, come tu racconti, "con la schiena dritta, la testa grande e la borsa del lavoro dalla quale non si separava mai". Fino a quel tragico 29 luglio, quando un’infame autobomba lo ha strappato al tuo affetto e alla lotta contro la mafia.Ars gratia artis, quindi lungi da me entrare nei criteri artistici che hanno decretato la vittoria di “Malerba” di cui posso apprezzare, pur ammettendo di non averlo ancora letto per intero, lo stile “maledetto” che lo avvicina ai grandi scrittori criminali americani, Edward Bunker in primis, ma da cittadina prima e rappresentante delle istituzioni poi, ribadisco che ritengo del tutto inappropriato aver inserito tra i finalisti della manifestazione due opere così differenti per sorgente morale. E il mio disagio di fronte all’accaduto aumenta, se penso che questa caduta di stile di una qualificata giuria letteraria può essere la spia di un diffuso disinteresse e di un’apatia strisciante anche di fronte al martirio che, se non arginati, finirebbero per minare inevitabilmente i valori fondanti di una comunità.Proprio Sciascia in “A ciascuno il suo” scriveva: “Proverbio, regola: il morto è morto diamo aiuto al vivo. Se lei dice questo proverbio a uno del Nord, gli fa immaginare la scena di un incidente in cui c’è un morto e c’è un ferito: ed è ragionevole lasciare lì il morto e preoccuparsi di salvare il ferito. Un siciliano invece vede il morto ammazzato e l’assassino: e il vivo da aiutare è appunto l’assassino[...] Io non sono siciliano fino a questo punto: non ho mai avuto inclinazione per aiutare i vivi, cioè gli assassini, e ho sempre pensato che le carceri siano un più concreto purgatorio”.Sappi, Caterina, che se nei rotocalchi televisivi e perfino tra le giurie dei premi letterari, soprattutto nella calura estiva, finiscono per prevalere i racconti di vita di un killer mafioso e mai pentito sul ricordo di un Uomo buono e giusto, nelle coscienze di molti di noi ciò non potrà mai accadere. E lo dobbiamo anche a te e alla tua capacità di trasmettere i valori testimoniati da tuo padre.