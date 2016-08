La prossima finestra, come chiamano con nonchalance questo modo di comprare e vendere tutto l'anno, è prevista per gennaio. Che i giocatori italiani siano ormai un'esigua minoranza, è una verità che il ct Conte ha scoperto insieme all'acqua calda, visto che la produzione di atleti (e di conseguenza il tema delle giovanili) è un corto circuito ormai antico di tutto lo sport italico, non certo solo del pallone. Non sarà certo ininfluente, in proposito, il fatto che appunto le società hanno montato le porte girevoli ed è un continuo andare e venire di facce nuove e riciclate, cosicché il calcio mercato è diventato un bazar aperto tutti i giorni e tutti i mesi, con pagamenti sempre più in comode rate. O, ancora meglio, cartellino contro cartellino: il baratto, insomma.Proprio questo ultimo aspetto, il fatto che ormai non giri un soldo e tutti si arrangiano come possono con ardite formule contrattuali - che a capirci gualcosa ci vorrebbe un semiologo, più che un avvocato – sottolinea una volta di più che il pallone è decisamente lo specchio del Belpaese, in tutti i sensi. Il declino di una nazione come l'Italia, lasciamo perdere la Germania che era uber alles anche quando non vinceva i mondiali, si specchia evidentemente anche nelle vacche magre di quella che una volta era una delle sue industrie più floride, il calcio, è adesso è diventato un rito sempre più televisivo e sempre più legato agli sponsor. Certo, si spera che cambi e soprattutto si confida per l'ennesima volta in una ripartenza, ma proprio la nostra serie A – appena partito il campioanto - si è dovuta accontentare di una minestra tiepida, alla chiusura di quelli che una volta erano i botti d'estate.I botti per la verità ci sono stati, ma degli altri. A leggere anche solo un breve elenco della campagna acquisti delle big europee gira la testa. Il Manchester United ha preso Falcao, Di Maria, Shaw ed Herrera, oltre a Bilnd e Rojo. Il Barcellona ha affiancato Suarez a Messi e Neymar. Al Bayern sono arrivati Lewandonsky, Benatia e Xabi Alonso, per non parlare del Real Madrid con James Rodriguez e Kroos. Piove sul bagnato, si dirà. Le grandi si fanno ancora più grandi, all'estero i campioni da album Panini li comprano e li vendono come fossero soldi del Monopoli e non vagonate di euro.Da noi, come si dice, si stringe la cinghia e si cerca di trovare le migliori cose al prezzo più basso. Oppure si punta su fiori sbocciati nel giardino nostrano, come il caso di Iturbe che Verona è stata brava a prendere (e riciclare, dopo un periodo non proprio stellare) e che la Roma ha acquistato con un bell'investimento e gran squilli di tromba. Anche giusti, per carità, per le qualità assolute dell'argentino. Dopo la tormentata e dolorosa partenza di Benatia, che tanto ha detto e tanto ha fatto, i giallorossi hanno chiuso prendendo un altro difensore, Mapou Yanga Mbiwa. Certo il mercato di Sabatini è stato ancora una volta ottimo e abbondante, ma certo fino a poco tempo fa un top team che punta a vincere e imporsi anche in Europa, non si sarebbe mai privato di un pezzo come il difensore marocchino.Più in generale, che nostalgia, per i colpi di mercato che erano stelle assolute, il meglio in circolazione. Ora perfino la Juve, tri-campione in carica con la Roma destinata a lottare per lo scudetto (almeno nella griglia di partenza attuale), ha fatto quel che ha potuto, rassodando la rosa con nomi buoni, molto buoni, ma non fenomeni. Ed Evra, come Keita e Cole, confermano che prendere grandi calciatori – ready to use, pronti all'uso diciamo - sul crinale dei trent'anni è molto più una necessità, che una scelta.Oppure, si può puntare sull'entusiasmo e sulla compattezza, come il Milan di Pippo Inzaghi che in chiusura di mercato ha puntato su Giacomo Bonaventura, classe '89, dopo che è sfumato per la seconda volta l'arrivo di Biabiany, che già nello scorso gennaio era stato sul trampolino di lancio verso Milanello. Questa volta, a stoppare la sua corsa in rossonero, è stata la complicazione sorta all'ultimo nello scambio che doveva mandare (anzi, rimandare, visto che ci aveva già giocato dal 2009 al 2013) Zaccardo al Parma. Come ha rivelato qualcuno, il sospeso del difensore con i ducali, circa 400mila euro, ha complicato le cose, perché la cifra che il Parma doveva a Zaccardo, in parte già pagata, non poteva certo essere spalmata nel nuovo contratto e nel nuovo accordo. Morale: Cristian Zaccardo ha detto no, l'affare è saltato e i tifosi del Milan hanno dovuto mandare giù il rospo dopo che pareva già fatta, con Biabiany che si era già fatto ritrarre in posa con la nuova maglia. Senza contare che, mentre comprava un pezzo, il Milan comunque ne ha ceduto un altro, peraltro un giovane, Bryn Cristante, finito al Benfica per 6 milioni: l'addio del centrocampista non ha fatto molto contenti i tifosi, che in lui forse vedevano uno dei pezzi su cui costruire il futuro. Non è mai un bel segno, in generale, se un club così titolato come il Milan cede giocatori di 19 anni (classe 1995), per giunta a titolo definitivo.Con tutto il rispetto per il bravo attaccante francese, che il Milan non sia riuscito a portarlo in rossonero per quelli che una volta erano spiccioli, non può certo fare piacere ai tifosi, che però si possono consolare con l'arrivo di Torres. Per il quale, peraltro, vale quello che si è detto per Evra, Cole e Keita: grandi giocatori, o ex grandi giocatori, che sbucano dallo zero del parametro per sparare le ultime cartucce di carriere che sono state luminose, e vogliono accendersi ancora un po'. Un po' come Dzemaili e Pandev, usati sicurissimi, che il Napoli ha venduto per 3 milioni al Galatasaray sempre più “italiano”.I gioielli di famiglia, come si dice, sono finiti ancora una volta oltre confine. Come nel caso della coppia Immobile-Cerci, che al Torino sembravano destinati a far rivivere i tempi di Pulici-Graziani e che invece sono finiti in Germania e in Spagna, col secondo appena preso dall'Atletico Madrid di Simeone. Cerci ha firmato un triennale e il Toro si affida ad Amauri per tappare i buchi della doppia perdita: con tutto il rispetto per il globetrotter italo-brasiliano, non appare esattamente un rafforzamento. Come in tanti altri casi, i club italiani sono costretti a fare cassa e vendere i pezzi migliori per tirare avanti e magari investire in parte i soldi in altri talenti sommersi, e da valorizzare: un po' come facevano un tempo i paesi-vivaio dove le squadre italiane una volta pescavano a piene mani (e a costi molto accessibili). Panta rei, evidentemente anche nel calcio.