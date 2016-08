6 settembre 2014 A - A

C’è una petizione on line sul sito change.org, lanciata dall’associazione Articolo 21, per intitolare una via o una piazza di Milano al giornalista morto in Iraq Enzo Baldoni. Ha raccolto 14mila firme e il sindaco del capoluogo lombardo Giuliano Pisapia ha accolto favorevolmente la proposta.“Nei prossimi giorni incontrerò i rappresentanti dell’associazione Articolo 21 che, a dieci anni dalla sua drammatica scomparsa in Iraq, ha promosso una petizione su Change.org affinché venga dedicato ad Enzo Baldoni uno spazio nella città di #Milano. Richiesta a cui verrà dato sicuramente seguito. #unaviaperenzobaldoni”. Lo ha scritto Pisapia sulla sua pagina Facebook.Stefano Corradino e Giuseppe Giulietti, direttore e portavoce di Articolo21, nel comunicare il sostegno del sindaco commentano: “Ringraziamo sentitamente il sindaco di Milano per la sensibilità e la tempestiva risposta. La petizione, promossa da Loris Mazzetti e sottoscritta, tra gli altri dal cantautore Samuele Bersani, dall’attrice Ottavia Piccolo e dalla giornalista Bice Biagi ha ottenuto in pochi giorni oltre 14mila firme”.