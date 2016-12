Una serata con l'Unità a Pesaro, una serata con Bobo e con il suo creatore Sergio Staino. Un evento intitolato “Viva l'Unità” alle 21 nella sala dibattiti della manifestazione organizzata dal Partito democratico sul lungomare di Pesaro per affrontare la dolorosa sospensione delle pubblicazioni del quotidiano della sinistra italiana fondato da Antonio Gramsci proprio 90 anni fa, nel 1924.Con Staino e le sue vignette, disegnate in tempo reale, apriremo il dialogo con i lettori e con il pubblico della Festa de l'Unità per raccontare le vicende che hanno portato alla chiusura del giornale dal 1° agosto e per confrontarci su come e quando il popolo del Pd potrà tornare a sfogliare il “suo” quotidiano. Pronti ad ascoltare suggerimenti e critiche nella speranza di poterle mettere presto in pratica, in questi giorni sul sito Unita.it che ha ripreso la sua attività, e prima possibile anche sull'Unità in edicola.Ma parlare con Bobo sarà anche l'occasione per confrontarsi, non senza ironia, sulla situazione politica italiana, sul Pd finalmente vincente e sulle iniziative del governo guidato da Matteo Renzi. Appuntamento per tutti stasera alla Festa dell'Unità di Pesaro per scandire tutti insieme: “Viva l'Unità”.