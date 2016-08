30 giugno 2014 A - A

"Altre trenta vittime. Questa volta morte per asfissia su un peschereccio stipato al punto da impedire ad alcuni degli imbarcati di respirare. L’ennesima tragedia che si consuma nel tratto di mare oggi diventato la rotta più pericolosa del mondo" scrive l'Arci."Dall'inizio del 2014, con l'operazione Mare Nostrum in corso, sono circa cinquantamila i migranti giunti dalle coste del Nord Africa nell'Italia Meridionale e in particolare in Sicilia. Queste persone, che portano il peso di violenze subite sia nei luoghi da cui fuggono, sia durante il lungo viaggio per raggiungere l’Europa, hanno diritto a ricevere la protezione che le loro condizioni di vulnerabilità e sofferenza richiedono.Purtroppo non è questo che succede. La risposta dell’Europa è stata la costituzione di Frontex, cioè di un sistema di controllo aereo-navale volto non ad assistere ma ad impedire l’arrivo delle imbarcazioni. E il nostro governo ne chiede il rafforzamento, sensibile forse ai soliti attacchi scomposti della Lega, che vuole la chiusura dell’operazione Mare Nostrum"."L’Arci è invece convinta che, per evitare altre tragedie, la via sia quella di aprire canali di ingresso umanitari, affidandone la gestione alle organizzazioni delle Nazioni Unite che di questo si occupano (in primo luogo l’UNHCR) in tutto il mondo. Questo non solo garantirebbe la sicurezza dei profughi, ma impedirebbe ai mercanti di morte di continuare a fare affari sulla loro pelle. L’altra misura che chiediamo venga presa subito è l’applicazione della direttiva europea sulla protezione temporanea in caso di afflusso straordinario di persone in cerca di protezione (Direttiva 2001/55/CE del 20 luglio 2011), rilasciando a coloro che arrivano dalle principali aree di crisi un titolo di soggiorno valido in tutta l’UE"."Adottare queste due proposte sarebbe il modo migliore per iniziare il semestre di presidenza italiana dell’Unione europea, dando cioè un segnale chiaro di come l’Europa, fedele ai principi della sua costituzione, debba sempre più qualificarsi come Unione dei diritti e della solidarietà"."La gestione dell’accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati in Italia sembra un cane che si morde la coda. Il 2014 si era aperto con la pubblicazione - spiega Filippo Miraglia, responsabile immigrazione Arci - a fine gennaio della graduatoria dei progetti SPRAR per il triennio 2014/2016. Un bando che aveva previsto obbligatoriamente la preventiva disponibilità, da parte dei comuni titolari dei progetti, ad attivare dei posti aggiuntivi in caso ce ne fosse stato bisogno. Posti che si aggiungono a quelli del progetto ordinario, posti quindi la cui gestione è affidata a soggetti che sono stati valutati da una commissione ad hoc, posti ai quali è garantito il modello di accoglienza fatto di tutela e integrazione e di una permanenza minima di 6 mesi. Questi posti sono circa 7mila. Pronti per esser attivati. Ma il Ministero dell’Interno sostiene che non ci sia copertura"."La copertura c’è solo se gli arrivi di questi ultimi mesi vengono denominati ‘emergenza sbarchi’. Ecco che allora la copertura, almeno presunta, c’è. Ecco che il 20 marzo il Ministero dell’Interno ha diramato una circolare dove viene attivato, attraverso l’uso delle Prefetture, un canale parallelo emergenziale. Un canale che inquina le relazioni locali e obbliga a procedure straordinarie al di fuori delle regole e degli standard assicurati nella rete SPRAR. L'emergenza rimette spesso al centro soggetti che non hanno competenze e che non danno alcuna garanzia neanche dal punto di vista amministrativo. Questa volta il modo per fare le cose bene, rispettando gli standard minimi di accoglienza e garantendo il coinvolgimento di soggetti con competenza ed esperienza c’era. L’Arci è stata interpellata in più province e non si è tirata indietro. Con forza però chiede che questi posti vengano integrati subito nei posti aggiuntivi SPRAR e che si metta fine a queste politiche contraddittorie gestite sulla pelle dei richiedenti e titolari di protezione internazionale".