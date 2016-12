Strage di migranti, 10 morti

14 giugno 2014 A - A

Almeno dieci corpi senza vita sono stati recuperati in seguito al naufragio di un gommone carico di migranti che è affondato ieri pomeriggio a circa 40 miglia a nord delle coste libiche.Salvati altri 39 naufraghi dalla Nave Dattilo della capitaneria di porto che è intervenuta sul posto. Un altro migrante è stato recuperato da una nave mercantile che ha partecipato alle operazioni di soccorso, la M/V Norland.Nave Dattilo e Nave Diciotti della capitaneria di porto hanno completato il trasbordo sulla nave rifornitrice Etna dei migranti del gommone affondato e di un altro gommone con 104 persone a bordo, oltre ai 10 corpi senza vita del naufragio di ieri. Continuano le ricerche di eventuali superstiti. La Etna, con a bordo circa 700 migranti soccorsi negli ultimi giorni, dovrebbe arrivare nel porto di Palermo domani.Dopo la tragedia di oggi nel mar Mediterraneo, dove si e' nuovamente ribaltato un barcone di immigrati, il ministro degli Esteri italiano, Federica Mogherini, rilancia un appello affinche' nessuno si volti dall'altra parte. "Il governo - ha detto Mogherini - sta facendo gia' moltissimo con Mare Nostrum. Il punto e' che di fronte a questa tragedia, nessuno puo' pensare di voltarsi dall'altra parte, noi non lo facciamo ed e' bene che non lo faccia nemmeno l'Europa e il resto della comunita' internazionale".Per il ministro degli Esteri il semestre europeo a presidenza italiana sara' anche l'occasione per affrontare a livello europeo questo problema ed in particolare quello dell'accoglienza dei richiedenti asilo. Mogherini ha ribadito che l'Italia sta gia' "lavorando sul versante del salvataggio in mare, con Mare Nostrum, ma che deve diventare di Frontex, e qui c'e' un lavoro che e' gia' in corso e che potra' essere piu' forte nel corso del semestre europeo. Dobbiamo capire come riuscire, tecnicamente, a condividere la repsonsabilita' dell'accoglienza dei richiedenti asilo".