«Dramma immigrazione non lo risolvono camicie colorate»

«Serve quello che stiamo facendo in Mozambico, non qualche spot di politici con la camicia colorata». Così Matteo Renzi, ripreso dalle telecamere di Rai News24, in un incontro a Maputo (Mozambico) con gli imprenditori e le autorità locali replica in merito all'emergenza immigrazione a Matteo Salvini.Il segretario del Carroccio questa mattina ha scritto su Facebook: «Altre decine di morti fra gli immigrati in viaggio verso l'Italia. Altro sangue sulle mani di Renzi e dei 'buonisti' da Mare nostrum. Aiutiamoli a casa loro, evitando altri morti e difendendo i confini».«I problemi - ha ribadito il premier - non si risolvono con gli spot dei politici in cerca di voti ma partendo dall'origine. Se vogliamo davvero risolvere la questione dell'immigrazione, dobbiamo intervenire nei Paesi da cui l'immigrazione parte e dare occasioni di sviluppo, di benessere, di pace e di libertà». Così ancora Renzi in merito all'emergenza immigrazione.«Dobbiamo trovare più risorse per Frontex Plus, ma il problema dell'immigrazione va risolto alla radice». Lo ha affermato il presidente del Consiglio Matteo Renzi da Maputo, prima tappa del suo tour africano, commentando l'ultima tragedia di Lampedusa. L'Italia «userà tutti gli spazi possibili per intervenire» per risolvere le problematiche relative all'immigrazione. «Quella dell'immigrazione - ha continuato Renzi - è una priorità» che il governo italiano affronterà anche nella veste di presidente Ue. «Abbiamo bisogno di Africa - ha detto Renzi - come luogo da cui riparte una scommessa politica, economica e civile dell'Europa».