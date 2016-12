18 luglio 2014 A - A

Casa Sankara Capo free Ghetto off

Le tendopoli Capo free Ghetto off

E' in partenza il progetto “Capo free Ghetto off” messo in campo dalla Regione Puglia. Una battaglia contro il caporalato, che sul Tavoliere ha fatto finora il bello e il cattivo tempo. Cambiare si può, è il messaggio: ecco come.Per spezzare il rapporto di utilità tra caporali e braccianti, che si ritrovano spesso nella grande città informale nelle campagne di Rignano – una baraccopoli di 1.500 africani che gli stessi abitanti chiamo il Ghetto, anzi il Gran Ghetto - ecco le tendopoli. Una è pronta, accanto a Casa Sankara, un albergo diffuso che ospita richiedenti asilo.Altre due sono in costruzione, per le altre si vedrà: qui andranno i braccianti a cui le aziende agricole daranno un contratto di lavoro regolare, invece di servirsi della mediazione dei caporali che si trattengono metà della paga. E lo faranno perché i pomodori e gli altri ortaggi raccolti in questo modo avranno il bollino “Equapulia”. E le aziende di trasformazione che utilizzeranno quel prodotto potranno inserirlo sulle confezioni: alcuni marchi della grande distribuzione – due per tutte, Auchan e Coop – hanno assicurato che preferiranno polpa e pelati “equi”.E' una strategia complessa, per fortuna il tempo c'è, la stagione del pomodori è ancora agli inizi, le piogge e il maltempo hanno ritardato la maturazione. I volontari – in campo Caritas, Arci, Io ci sto, Art Village - continuano a lavorare, non senza qualche critica: c'è chi arriccia il naso davanti alle tendopoli, c'è invece chi chiede chi accompagnerà i braccianti nei campi, spesso a decine di chilometri dalle tende. “Siamo al punto di svolta – dice l'assessore Guglielmo Minervini, che insieme ad altri cinque colleghi ha messo in campo l'operazione - C'è sempre il punto in mezzo al guado in cui si rischia di più. Questo è il momento di raccogliere tutte le energie. E di esercitare l'ultima spinta. Il primo campo è pronto. Le associazioni di volontariato sono state selezionate attraverso un avviso pubblico. La protezione civile è già attiva. Si parte”.I braccianti africani del Ghetto, intanto, aspettano. In molti si sono iscritti alle liste di prenotazione, oltre 600, grazie al rapporto di fiducia che hanno con i volontari e con la Cgil. E' naturale: l'illegalità, per loro non è una scelta ma una condizione, è forte la speranza di un lavoro vero, dignitoso. Grazie alla mediazione delle associazioni di volontariato, le liste di prenotazione sono pronte all'ufficio del lavoro: ora le aziende possono chiamarli a contratto.Lo faranno? Basterà la forza del bollino etico a scardinare il caporalato? In regione sono ottimisti: “Nei giorni scorsi abbiamo fatto gli ultimi incontri con le associazioni datoriali, Coldiretti, Cia e grandi aziende – dice Vito Ferrante, coordinatore dell'operazione “Capo free, ghetto out” per la Regione – credo che convenga a tutti l'uso del bollino Equapulia, che interessa molto la grande distribuzione. Ci sarà un efficace monitoraggio sui campi e nelle aziende”. I controlli saranno garantiti, infatti, dalla prefettura con una task force (carabinieri, finanza, Inps, Inail, tribunale) che affiancherà gli ispettori del lavoro.Un progetto complesso, non senza rischi. Il premio per l'emersione del lavoro legale è attivo da anni, ma le aziende foggiane non lo hanno finora mai utilizzato. Il bollino - sarà riconosciuto a tutte le aziende che hanno solo lavoratori regolari e che si impegnano ad assumere attraverso le liste di prenotazione - potrebbe fare la differenza: “Puntiamo a un'alleanza con i cittadini, con chi fa consumo critico. Con chi sceglie non solo il prezzo delle merci, anche la qualità e l'eticità” dice Minervini.Una delle aziende di trasformazione, la Futuragri, ha già detto sì. L'altra, la Princes, nicchia. Coinvolte anche le aziende campane. Contattati alcuni marchi famosi, da Mutti a Doria e le reti dei supermercati. Colpiti dal boicottaggio che la scorsa estate partì dalla Francia per poi allargarsi ad altri paesi d'Europa, i distributori hanno tutto l'interesse che ci si dimentichi del nuovo schiavismo nelle campagne. Per farlo dimenticare, però, bisogna abolirlo, cancellando la figura dei caporali, regolarizzando il lavoro.Lavoro pulito e dignità, se diventeranno merce comune il Ghetto si esaurirà da solo. Perché, insieme allo sfruttamento intensivo e alle altre conseguenze dell'illegalità, quella città negata c'è “un serbatoio prezioso – dice Arcangelo Maira, sacerdote scalabriniano con un lungo percorso da migrante e missionario, direttore di Migrantes a Manfredonia-Vieste-s.Giovanni Rotondo e animatore dei campi– di energie e speranze per questi ragazzi migranti. E ci sono state piccole azioni positive. Come la scuola di italiano, come la ciclofficina, che danno autonomia di parola e di movimento. I braccianti hanno l'obiettivo di mandare in Africa 50 euro al mese, per i loro villaggi è uno stipendio rispettabile. Ma se avessero più giustizia, una paga decente, una casa, una famiglia, magari investirebbero qui. Trent'anni fa noi italiani raccoglievamo pomodori per 12.000 lire l'ora, 6 euro. Oggi i braccianti ne prendono 3.50 e nei mercati il pomodoro costa tre volte di più. Perché il bracciante prende la metà e il consumatore paga il triplo?”.