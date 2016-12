3 febbraio 2014 A - A

Nei giorni dell'alluvione, i movimenti per il diritto all'abitare di Roma lo hanno urlato fino alla disperazione: nei locali del Cara di Castelnuovo di Porto si stava sfiorando la tragedia e si consumava un'emergenza umanitaria senza precedenti. Oltre 800 persone, infatti, uomini, donne e bambini, sono stati lasciati per oltre 48 ore in balia dell'inondazione, senza cibo, senza acqua potabile e costretti nei piani alti o sui tetti dell'edificio. L'alluvione ha dimostrato una cosa: il Cara di Castelnuovo di Porto, la cui responsabilità della gestione dipende direttamentedalla Prefettura (e quindi dallo Stato), non possiede alcun piano di evacuazione e quindi è una struttura assolutamente impreparata alle emergenze.