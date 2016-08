Ue: 2014, arrivati 42mila migranti

14 maggio 2014 A - A

Numeri record per i flussi di migranti diretti alle coste sud dell'Europa nei primi mesi del 2014: secondo le rilevazioni di Frontex, da gennaio ad aprile sono stati localizzati circa 42.000 migranti, il triplo rispetto ai 12.400 dello stesso periodo del 2013. Di questi, oltre la metà erano diretti in Italia, con un fortissimo aumento rispetto all'anno precedente.Papa Francesco ha pregato «per le persone che in questi giorni hanno perso la vita nel mare Mediterraneo», a conclusione dell'udienza generale in piazza San Pietro: «Si mettano al primo posto i diritti umani, preghiamo per questo: si mettano al primo posto i diritti umani», ha ripetuto il Papa, «e si uniscano le forze per prevenire queste stragi vergognose». A largo delle coste di Lampedusa, dove il Papa si recò l'anno scorso, è naufragato in questi giorni l'ennesimo barcone di immigrati provocando la morte di almeno 17 di loro.