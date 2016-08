Migranti, la nave dell'orrore a Pozzallo | VD

1 luglio 2014 A - A

Precedente Pagina 1 di 2 Successiva

Ci sarebbero anche dei bambini tra i 30 morti a bordo del barcone intercettato ieri dalla Marina e arrivato stamani a Pozzallo, in Sicilia. E' quanto rivelano i soccorritori che, per tutta la giornata odierna, hanno lavorato sul natante per cercare di estrarre i corpi senza vita intrappolati e deceduti per asfissia.Una scena agghiacciante, quella descritta all'interno della imbarcazione, dove è stato necessario far intervenire i vigili del fuoco con le motoseghe per aprire una apertura sul ponte in legno. La botola all'interno della quale si trovano i migranti, infatti, è strettissima (circa 1 metro per 1 metro) e non era possibile accedervi per procedere al recupero dei corpi. All'interno dell'imbarcazione, lunga poco più di 20 metri, erano state stipate circa 600 persone.«Accatastati l'uno sull'altro, come all'interno di una fossa comune, che ricorda Auschwitz» ha detto il capo della Squadra mobile di Ragusa Antonino Ciavola, dopo avere osservato da vicino i corpi degli immigrati all'intero del peschereccio sulla banchina del Porto di Pozzallo. I corpi senza vita dei migranti sono tutti all'interno del vano ghiacciaia del motopesca, un locale di appena tre metri per tre, dove si conserva il pesce durante la navigazione. È quanto emerge da una prima ispezione, compiuta con enormi difficoltà, dagli inquirenti a bordo del peschereccio a Pozzallo. Le prime informazioni, invece, avevano indicato il vano macchine.La polizia ha intanto scoperto un'organizzazione di trafficanti di esseri umani responsabile, tra l'altro, del viaggio finito il 3 ottobre dell'anno scorso con il tragico naufragio davanti a Lampedusa dove morirono 366 profughi, in maggioranza eritrei.Personale del Servizio centrale operativo e delle Squadre Mobili di Palermo ed Agrigento ha eseguito con l'operazione chiamata «Glauco» dagli investigatori 9 decreti di fermo emessi dalla Dda di Palermo. Gli indagati sono stati rintracciati nelle province di Agrigento, Catania, Milano, Roma e Torino, dove sono state anche notificane 5 informazioni di garanzia.Associazione per delinquere, e favoreggiamento dell'immigrazione e della permanenza clandestina, aggravati dal carattere transnazionale del gruppo criminale sono i reati contestati a vario titolo.«Inshallah! Così ha voluto Allah» è stata la gelida risposta che il trafficante libico ha dato al suo complice sudanese al telefono, dopo il naufragio.La conversazione tra i due capi dell'organizzazione di trafficanti è stata intercettata dalle autorità italiane che, tra mille difficoltà, sono riuscite a individuare le utenze telefoniche dei due malfattori.