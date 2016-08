18 marzo 2014 A - A

Sono oltre mille gli immigrati soccorsi dalla Marina militare in due diversi interventi a sud di Lampedusa, nell'ambito dell'operazione «Mare nostrum». Il primo salvataggio è stato effettuato dalla fregata «Grecale», che ha raggiunto un barcone avvistato da un drone «Predator». Le 323 persone a bordo tra cui 38 donne e 54 minori, di nazionalità prevalente siriana e palestinese sono stati trasbordati sul mezzo navale italiano. Il secondo intervento lo ha effettuato la corvetta «Sfinge», che ha accostato il secondo natante segnalato dall'elicottero della «Grecale», in collaborazione con il pattugliatore «Cigala Fulgosi».Su di esso vi erano 273 profughi, tra cui 65 donne e 8 minori, prevalentemente di nazionalità eritrea. Tutti gli immigrati saranno trasferiti oggi sulla nave anfibia «San Giusto», dove saranno assistiti dal personale medico di bordo e della Fondazione Rava NPH Italia onlus, e identificati dagli agenti della Polizia di Stato imbarcati sulla nave militare. Il ministero dell'Interno non ha ancora indicato il porto dove saranno sbarcati. Dall'inizio dell'operazione «Mare nostrum» la Marina ha tratto in salvo 10.134 migranti, tra cui 713 donne e 1019 minori.