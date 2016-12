Non si devono assolutamente sottovalutare le discriminazioni e gli attacchi verso tutti quelli che la pensano diversamente e verso tutti quelli che, dal colore della pelle, dalle tendenze culturali, dai comportamenti o dalla religione, possono essere ridotti a stereotipi. Lo so bene io che da nove mesi sono sotto oggetto di ogni sorta di volgarità e attacco solo perchè come prima ministra nera sono vista come un simbolo. Siamo di fronte a un’escalation, è evidente».



Sui social network la comunicazione è spesso semplificata e aggressiva. È lì che si genera il veleno delle parole? Qual è l’antidoto?

«Quello sul web è un discorso delicato su cui stiamo approntando un progetto specifico insieme al Consiglio d’Europa ma non è l’unica questione. Si tratta più in generale di attivare una campagna di sensibilizzazione e di educazione civica. È tutto nel mio piano triennale di contrasto a tutte le forme di discriminazione e razzismo, che contiene diverse campagne di educazione mirate per la scuola, lo sport, le politiche abitative e il welfare, la comunicazione, il mercato del lavoro. E insieme si pone l’obiettivo di rafforzare le leggi che già abbiamo, dalla legge Mancino alla Carta europea dei diritti umani, e le azioni di monitoraggio e di informazione. È un lavoro capillare su cui stiamo investendo tutte le risorse umane in collaborazione con l’Unar e le Pari Opportunità».



Altro che dimissioni, la ministra per l’Integrazione Cècile Kyenge non ci pensa proprio e anzi rilancia. «La mia battaglia - dice, smentendo recisamente voci infondate diffuse per errore dall’agenzia Reuters ieri - è una battaglia di civiltà e sono determinata a portarla in fondo». Tanto più che oltre al contrasto a ogni forma di discrinazione - fa notare - «è sempre più urgente identificare strumenti e azioni per arginare una degenerazione culturale che è anche imbarbarimento del linguaggio politico».«Sì, penso che con questo episodio la politica dell’insulto abbia raggiunto il culmine. In questo caso tutti si sono indignati, com’è giusto. Ma vorrei dire che non si può sottovalutare le offese che bersagliano quotidianamente tutti quelli che vengono percepiti come l’altro da sè. Perchè a forza di tollerare un linguaggio violento fatto di insulti è chiaro che poi le persone che utilizzano questa modalità si sentono autorizzate ad alzare il livello.