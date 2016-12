29 aprile 2014 A - A

Sono 800mila, «se non di piu», le persone pronte a partire dalle coste nordafricane verso l'Europa. Lo afferma Giovanni Pinto, direttore centrale dell'Immigrazione e della polizia delle frontiere presso il ministero dell'Interno, audito dalle commissioni riunite Esteri e Difesa di palazzo Madama.Poi, avverte: «Il sistema dell'accoglienza è al collasso, non abbiamo più luoghi dove portare i migranti e le popolazioni locali, non solo quelle siciliane, sono diciamo così 'indispettite' da questi nuovi arrivi che disturbano anche le attività ordinarie».Dal primo gennaio a oggi sulle nostre coste «sono arrivati 25mila migranti, più della metà di quanti, circa 43mila, ne arrivarono nell'intero 2013». Lo ha reso noto Giovanni Pinto, direttore centrale dell'Immigrazione e della polizia delle frontiere presso il Viminale, in audizione davanti alle commissioni riunite Esteri e Difesa del Senato. Pinto ha ricordato che «il 90% delle partenze è dalla Libia» e che il trend di arrivi è in linea con quello record del 2011, dopo le primavere arabe, «quando i migranti arrivati via mare furono 63mila».