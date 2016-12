21 aprile 2014 A - A

Soccorsi e sbarchi di immigrati senza tregua, in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono 1219 gli stranieri tratti in salvo fatti approdare sulle coste della regione. Ieri 828 sono sbarcati a Pozzallo, in provincia di Ragusa, grazie alle unità della Marina militare.Nella notte altre 321 persone sono state salvate nel Canale di Sicilia da nave 'San Giorgio' della Marina militare, nell'ambito dell'operazione 'Mare nostrum', e trasferite sulla fregata Espero. Le strutture della provincia di Ragusa sono in piena emergenza. Intanto prosegue il pattugliamento del Mediterraneo, considerato che il bel tempo favorisce le traversate delle 'carrette del mare'.Ma mentre si fronteggia l'emergenza si accendono le polemiche politiche. «Bisogna bloccare subito l'operazione 'Mare Nostrum' diventata ormai 'taxi loro'». Maurizio Gaspatti ironizza sulla missione di soccorso e osserva: «Mi fa piacere che il ministro dell'Interno abbia copiato le mie frasi alla lettera dicendo che la Marina non può diventare un traghetto per clandestini».«Siamo ormai alla farsa - prosegue il vicepresidente FI del Senato - con la segnalazione delle partenze da parte degli scafisti stessi che fa scattare l'intervento delle navi italiane che portano da noi quantità sterminate di clandestini. Siamo di fatto - accusa - complici dei mercanti di morte». «Questa costosa e demenziale operazione va sospesa subito. Chiedo che se ne parli subito in Senato», aggiunge.