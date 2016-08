Lega deride: 'Italia all inclusive'

14 maggio 2014 A - A

Un giovane con un finto copricapo della Marina che illustra i «servizi» che fornisce lo Stato italiano a scafisti e profughi in arrivo sulla Penisola, tra cui soggiorni in hotel con formula 'all inclusive'. È il filmato provocatorio realizzato dalla 'Padanià, il quotidiano della Lega Nord, e postato sul sito ufficiale del Movimento di Matteo Salvini.'Sbarcare informati: servizio informativo per l'immigrazione clandestina', sostiene il finto funzionario della Marina, è un servizio «dedicato ai trafficanti di esseri umani e tutti coloro che siano interessati a entrare clandestinamente in Italia». «I signori scafisti che intendano accedere alle acque italiane - dice l'attore, con riferimento critico all'operazione Mare Nostrum - potranno contare sulla collaborazione delle unità navali della Marina militare» che «saranno comprensive con loro garantendo un soggiorno breve e non impegnativo presso le strutture detentive dello Stato».«I gentili clandestini saranno prelevati, invece, direttamente dai natanti su cui viaggiano e trasportati a bordo delle imbarcazioni della Marina sulla terraferma», prosegue il finto funzionario della Marina. «I cortesi ospiti - prosegue - saranno in breve tempo trasferiti a piccoli gruppi in strutture alberghiere su tutto il territorio nazionale, dotate di ogni comfort, con servizio all inclusive grazie a un coupon giornaliero del valore di 30 euro più Iva a persona per un minimo di oltre mille euro ogni mese, gentilmente offerto dai contribuenti italiani». «In omaggio riceveranno inoltre una ricarica telefonica del valore di 15 euro - aggiunge - : È bene precisare che chi preferisse allontanarsi spontaneamente facendo perdere le proprie tracce sarà libero di farlo in qualunque momento e senza contestazione alcuna da parte della autorità italiane». Il filmato si conclude con ringraziamenti al presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e al ministro dell'Interno, Angelino Alfano.