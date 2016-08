Precedente Pagina 1 di 2 Successiva

Un altro paradosso italiano, non sapremo dire se più beffardo o più crudele: il nostro Paese finalmente uscito da una situazione di inerzia letargica, progetta e mette in atto una missione di notevole ambizione e che rivela, nell’arco di dieci mesi, una grande capacità organizzativa. Perché questo è, innanzitutto e ancor prima della sua indubbia efficacia umanitaria, il significato di Mare Nostrum. Ovvero, esiste un problema di drammatiche dimensioni, lo si affronta con gli strumenti necessari, lo si motiva con buoni argomenti (che scontentano molti ma convincono altrettanti) e, alla prova dei fatti, si ottengono risultati. E i risultati, in questo caso, sono quelle oltre 110mila vite salvate: quelle oltre 110mila persone destinate a morire nel mare Mediterraneo, provvidenzialmente soccorse e tratte in salvo.Poi, senza dubbio, restano aperte alcune profonde contraddizioni di quella stessa missione. La prima: il suo elevatissimo costo (ma non è retorico chiedersi: quanto vale una vita?). La seconda: il peso organizzativo, economico e umano che grava interamente sull’Italia. La terza: l’impossibilità di immaginarla come un’iniziativa permanente.Riteniamo, invece, del tutto risibile e puerile la tesi che vorrebbe Mare Nostrum un fattore di attrazione, determinante nell’incrementare i flussi di richiedenti asilo e migranti. Un simile argomento ricorda quello, altrettanto bizzarro, utilizzato qualche decennio fa e per il quale erano i programmi Mediaset un formidabile fattore di attrazione perché presentavano un’immagine attraente e luccicante del nostro Paese. Una sorta di paradiso terrestre, che attirava irresistibilmente migranti dall’Est Europa e dal Nord Africa.Allora come oggi, e oggi l’errore è persino più macroscopico, viene ignorato il dato fondamentale: a determinare i grandi movimenti di esseri umani, sono ben altri fattori. Ovvero: le abissali disparità economico-sociali, ma anche demografiche tra paesi e popoli del pianeta, le tragiche crisi ambientali, il moltiplicarsi incontenibile delle guerre locali e regionali e delle persecuzioni di massa, dovute a cause di natura politica, etnica, religiosa, tribale e sessuale. Ne consegue che quei movimenti di esseri umani che chiedono asilo e un’opportunità di vita altrove rispetto al luogo di nascita, sono destinati a continuare. Di conseguenza il problema resta ancora tutto da affrontare.Rispetto a ciò, come valutare quanto è stato deciso mercoledì scorso nell’incontro tra il ministro dell’Interno, Angelino Alfano, e il commissario europeo agli Affari interni, Cecilia Malmström? E potrà la nuova Frontex Plus sostituire con altrettanta efficacia l’attività finora svolta da Mare Nostrum e destinata ad esaurirsi nei prossimi mesi?