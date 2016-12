Barcone affonda, Alfano: «L'Ue non ci aiuta»

12 maggio 2014 A - A

E' di17 morti il bilancio della nuova tragedia di migranti che si è consumata questa mattina nel mare Mediterraneo. Un barcone stipato da circa 400 persone è infatti affondato tra la Libia e Lampedusa.Le autorità marittime italiane sono state informate dall'equipaggio di un rimorchiatore al servizio di alcune piattaforme petrolifere che si trovano a 50 miglia dalle coste libiche e a 100 miglia a sud da quelle dell'isola siciliana.Secondo la segnalazione l'imbarcazione si è rovesciata e sul posto sono impegnate unità navali del dispositivo «Mare nostrum» oltre a navi mercantili fatte convergere sul posto. I primi ad arrivare sul luogo della tragedia sono invece stati alcuni mezzi della Guardia Costiera che hanno riferito la presenza di «diverse vittime» mentre circa 200 migranti sono stati finora tratti in salvo.«L'Europa non ci sta aiutando a soccorrere» i naufraghi al largo di Lampedusa provenienti dalla Libia. Il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, ha chiesto che «si faccia carico di accogliere i vivi; quelli ai quali l'Italia riconoscerà il diritto di asilo saranno mandati in Europa se ci vogliono andare». «Ci sono tanti morti vicino alla Libia - ha detto Alfano a margine di un comizio elettorale a Bologna -. Le nostre navi sono lì a recuperare i morti e a soccorrere i vivi. L'Europa non ci sta aiutando a soccorrere queste persone: si faccia carico di accogliere i vivi; quelli ai quali l'Italia riconoscere il diritto di asilo saranno mandati in Europa se ci vogliono andare». Secondo il ministro dell'Interno «l'Italia non può diventare la prigione dei rifugiati politici». «A quelli che in Italia ogni giorno ci attaccano perché facciamo soccorso ed evitiamo i morti - ha aggiunto - noi chiediamo, di fronte a questi altri morti, di passarsi una mano sulla coscienza».di M.SolaniQuanto accaduto a sudi di Lampedusa, per il ministro degli Esteri Federica Mogherini, «è uno degli episodi non sostenibili» che l'Italia affronta avendo come «priorità quella di salvare vite umane» ma che «debbono essere affrontati dall'Unione europea». Mogherini ne ha parlato con i colleghi europei in occasione del Consiglio di oggi e ha aggiunto di «lavorare perchè al Consiglio europeo di giugno ci siano passi avanti».«Scioccata dalla nuova tragedia» del naufragio di migranti al largo di Lampedusa, la Commissaria Ue agli Affari Interni Cecilia Malmstrom fa un appello agli Stati membri perchè «mostrino solidarietà concreta per ridurre i rischi che tali tragedie succedano ancora» e, sugli impegni presi nell'ambito del piano di azione messo a punto dalla Commissione, «trasformino le parole in fatti». Per questo, Malmstrom invita i 28 a «una discussione formale in occasione del prossimo consiglio Affari interni su come gli Stati intendano contribuire concretamente ad affrontare le sfide migratorie e delle politiche di asilo nel Mediterraneo».«Anche oggi dobbiamo fare i conti con un tragico bilancio - ha invece detto il ministro della Giustizia Andrea Orlando - il contrasto al traffico di migranti è un tema decisivo per l'Italia. Ci attendiamo un segnale forte, serve subito un salto di qualità complessivo rispetto ad un'emergenza che non puó riguardare solo l'Italia». Il Guardasigilli ha parlato nel corso di un incontro bilaterale con il direttore esecutivo dell'Unodc (United Nations office on drugs and crime) Yury Fedotov, oggi nella sede dell'Onu di Vienna a margine dei lavori della 23a sessione della Commissione delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine e la giustizia penale. Nel corso del suo intervento, riferisce il Ministero, il guardasigilli ha illustrato all'assemblea le priorità italiane in tema di cooperazione internazionale nel settore penale. Si tratta, in particolare, di due proposte di risoluzione riguardanti il contrasto al traffico di migranti e la lotta al traffico di beni culturali: «Voglio ricordare - ha sottolineato Orlando nel suo discorso - la gravità dei tragici eventi che si verificano nel Mediterraneo e lungo le coste meridionali dell'Italia e dell'Europa, dove giungono quotidianamente centinaia di uomini, donne e bambini che rischiano la propria vita affidandosi a criminali senza scrupoli. E non posso non menzionare le gravissime ripercussioni provocate dalle attività illegali condotte dalla criminalità organizzata contro il nostro patrimonio culturale». A Fedotov Orlando ha ribadito l'importanza dell'approvazione della risoluzione italiana, ricordando il «deficit di cooperazione» sia a livello europeo che internazionale che ancora esiste in materia. Fedotov, nel ringraziare Orlando per l'attenzione che ha voluto riservare con la sua presenza ai lavori della Commissione Crimine, ha assicurato al ministro il suo impegno per favorire l'adozione delle due risoluzioni presentate dall'Italia.Soltanto ieri, invece, almeno 24 migranti erano morti nell'affondamento di un altro barcone che dalla Libia intendeva raggiungere le coste europee. Il portavoce della marina libica, Ayoub Bilqassem, ha spiegato che il fondo della piccola imbarcazione su cui viaggiavano circa 130 persone è collassato.Cinquantadue migranti, in gran parte africani, sono stati salvati subito, così come subito sono stati recuperati quattro cadaveri. Altri 20 sono poi stati trovati in seguito. Il portavoce del ministero dell'Interno, Rami Kaal, ha tuttavia riferito che 40 corpi senza vita sono stati portati a riva dopo che l'imbarcazione si è capovolta al largo di al-Qarbouli, a circa 50 chilometri a est della capitale.