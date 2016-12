Precedente Pagina 1 di 2 Successiva

Continuano a chiedere all’Italia di fare riforme. Eppure in un ventennio ne abbiamo fatte diverse del lavoro, della previdenza, fiscali. La crescita è ormai sotto zero da parecchi trimestri e il debito aumenta. “Siamo in una trappola. Non solo l’Italia, ma tutti i Paesi europei. Si chiede di fare i compiti a casa, con la promessa che poi le politiche cambieranno. Ma io non ci credo: non mi pare che la Germania voglia cambiare”. Vincenzo Visco non perde la sua abituale lucidità di analisi, e la sua schiettezza nel dare a ciascuno il suo. “La Merkel in questo non è sola, rappresenta l’ideologia di quelli che pensano: basta stringere la cinghia (come si fa in famiglia) e poi, quando il bilancio sarà a posto, ci penserà il mercato, ma non funziona così”.“Uno Stato non è una famiglia: se il Pil non cresce il debito aumenta. Ecco perché si sbagliano”.“Anche lui sbaglia pensando che si possa fare Keynesismo in un solo Paese. Lo dovrebbero fare tutti, ma per il momento non è così. Per ora prevale la visione delle destre, che di fronte ai cambiamenti globali chiedono sacrifici al lavoro. Di fronte alla globalizzazione e al cambio radicale delle tecnologie, le destre chiedono un adattamento che tuttavia mette in discussione le conquiste fatte in questi anni dal mondo del lavoro. A questo la sinistra deve rispondere , sostituendo le vecchie conquiste con nuovi obiettivi. A questo devono contribuire anche i sindacati. Il fatto è che la risposta della sinistra può essere solo a livello europeo, in termini di scelte di politica economica”.“In verità l’art 18 gli interessa poco, semmai chiedono il salario flessibile a livello d’impresa. Un modello che può anche funzionare dove ci sono molte aziende grandi. Da noi è più complicato perché abbiamo molte piccole imprese. E poi c’è l’effetto collaterale non secondario di indebolire il sindacato. Per questo dico che il sindacato deve puntare a nuove conquiste, modellate su un nuovo mondo del lavoro”.“ Il rapporto sta nel fatto che te lo chiedono quelli che comandano, cioè mercati, Bce e Commissione Ue. Se si fa quello che loro vogliono, il Paese acquista credibilità e i tassi sul debito diminuiscono”.