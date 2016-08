Forum di Cernobbio, polemiche per assenza Renzi

5 settembre 2014 A - A

Il finanziere Davide Serra, amministratore delegato del fondo Algebris e sostenitore di Matteo Renzi nelle primarie del Pd e in campagna elettorale, difende la scelta del premier di non partecipare al forum Ambrosetti in corso a Villa d'Este. «Ho visto l'agenda, ci sono sei, sette, otto ministri. Quando vado al World economic forum o altri eventi che frequento da anni non vedo mai così tanti ministri in squadra. Poi magari c'è il fatto che l'agenda è complessa, penso ci fosse la festa dell'Unità e il primo ministro francese, e c'è infine anche il messaggio, che io penso sia corretto, di dire che per vent'anni i premier sono venuti e nulla è cambiato. Lui qua non si è mai presentato e può anche essere un messaggio alla comunità interna. Non penso sia un messaggio di essere contro, il governo è rappresentato» La scelta di Renzi di disertare l'appuntamento continua a far discutere. Il Pd la difende.«In un appuntamento che mette insieme un rappresentante di punta del vecchio establishment come Corrado Passera e l'ideologo della rivoluzione da Costa Smeralda come Gianroberto Casaleggio, che c'entra la partecipazione di Matteo Renzi? Il premier fa bene a non andare», osserva polemicamente la deputata Lorenza Bonaccorsi.«Che alcuni ministri partecipino su temi specifici - spiega Bonaccorsi - è giusto, ma la presenza del presidente del Consiglio è un'altra cosa. Passera è stato per anni un esponente di spicco dei cosiddetti salotti buoni che hanno bloccato il Paese, ha caldeggiato la disastrosa operazione Alitalia del 2008, è stato super ministro economico nel governo Monti senza risultati che si ricordino. Di Casaleggio ancora si attende la trasparenza dei finanziatori della sua azienda, che rappresenta la scatola nera del grillismo. Ecco, di fronte a personaggi del genere il premier Matteo Renzi rappresenta un'altra idea di intendere il governo del Paese, per risolvere davvero i problemi degli italiani».Intanto dal forum le dichiarazioni dell'amministratore delegato dell Poste Italiane Francesco Caio. I tempi del debutto in Piazza Affari, ha spiegato, «non li decidiamo noi. È una decisione che tocca all'azionista». Di certo l'approdo in Borsa di Poste Italiane «avverrà quando avremo creato le condizioni per massimizzare il valore». È soprattutto per questo che al momento «stiamo lavorando per creare le condizioni non solo interne ma anche esterne. Poste Italiane - ha aggiunto - è un'azienda che deve ammodernarsi per far sì che si ammoderni il Paese».