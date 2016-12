9 settembre 2014 A - A

Si apre la complicata partita dei tagli in vista della legge di Stabilità. Matteo Renzi è determinato a risparmiare con la spending review circa 20 miliardi. Un obiettivo difficile e anche costoso sul fronte degli effetti che potrà avere sui servizi ai cittadini. Lunedì c'è stato un vertice con il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan e il commissario alla revisione della spesa Carlo Cottarelli durante il quale si è esaminato il metodo da seguire per ottenere i tagli di ciascun ministero. Oggi in programma i faccia a faccia con i singoli ministri per individuare i settori in cui tagliare, ma già serpeggiano malumori.Lo stesso Cottarelli ha confermato che la cifra che si intende risparmiare per garantire le coperture alla legge di Stabilità di circa 20 miliardi. Obiettivo raggiungibile, ha spiegato, visto che in Italia partiamo da "una base di spesa di 700 miliardi". "Una delle ipotesi è una ulteriore riduzione dell'Irap. Ma anche una riduzione del cuneo fiscale alle categorie che non abbiamo potuto coinvolgere con gli 80 euro" ha detto la ministra per le Riforme, Maria Elena Boschi Oggi quindi sarà una giornata calda per il governo e per Renzi. Tutti i ministri, secondo il premier, dovranno dare il loro contributo sforbiciando la spesa nella misura del 3% . La domanda è che differenza ci sia tra questo intervento e i tagli lineari operati dai vari governi negli ultimi anni e che hanno fatto arricciare il naso al Pd. Renzi è sicuro: con questo metodo i ministri potranno avere maggiori margini di manovra nell'individuare quali capitoli di spesa da rivedere.Resta il giallo sull'addio di Cottarelli. Il commissario alla spending review, questo è dato per certo, resterà in carica fino al varo della legge di Stabilità, cioè a metà ottobre, quando sarà operativo il piano di revisione della spesa. Successivamente Cottarelli dovrebbe rientrare al Fondo monetario a Washington.