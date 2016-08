3 settembre 2014 A - A

"Le risorse non ci sono". Marianna Madia gela gli statali: non ci sono, infatti, i soldi per il rinnovo dei contratti nella Pubblica amministrazione e quindi resterà tutto bloccato anche nel 2015. "In questa situazione di crisi - ha spiegato il ministro durante i lavori della commissione Affari costituzionali del Senato - il governo è impegnato a tirar fuori il paese dalle difficoltà e riteniamo che l'alleanza è prima di tutto è con chi ha più bisogno". Il ministro conferma quindi il bonus di 80 euro in busta paga che sarà "destinato anche ai dipendenti pubblici".E' una notizia che sicuramente creerà tensione con i sindacati visto che i contratti sono fermi da anni. La Cgil considera inaccettabile questa ipotesi di congelamento e calcola che, se fosse confermato il blocco, dal 2010 al 2015 i dipendenti pubblici perderebbero circa 4800 euro in busta paga. "Eliminassero gli sprechi negli enti locali, nelle regioni, nei comuni e nelle aziende mucipalizzate. ma non tolgano soldi ai dipendenti statali", dice a botta calda il segretario della Cisl Raffaele Bonanni. E aggiunge: "Stiamo ancora aspettando iniziative sulla spending review".Sulla delega per la riforma della Pubblica amministrazione Madia promette di chiudere entro fine anno in Parlamento. Anche se il ministro non vuole mettere fretta e assicura: "Se la discussione procede spedita e serviranno uno o due mesi in più, per me va bene, l'importante è che non si vada in letargo".