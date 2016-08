Precedente Pagina 1 di 2 Successiva

Quello che colpisce è la consapevolezza della situazione della città, del suo skyline ormai fatto di ciminiere spente. “Noi qui a Piombino si è sempre vissuti di acciaio, ora si vive di ammortizzatori sociali”. Te lo dicono gli operai, te lo dicono le commesse dei negozi, i portieri di albergo che “anche il turismo non ci basta” e “anche un hotel ha chiuso perché viveva dell’indotto della Lucchini”.Una consapevolezza confermata da numeri che mettono i brividi, simili solo - e forse - al Sulcis dell’Alcoa, la provincia più povera d’Italia: su 25mila abitanti maggiorenni ben “3.640 vivono di paracaduti sociali”, come li definisce Massimo Giuliani, neo sindaco Pd eletto a maggio al primo turno con il 52%. "Qui a Piombino Grillo è venuto ma non ha convinto con la sua idea di reddito di cittadinanza che ci voleva far lasciare il posto e darci tutti al turismo” e “anche perché il partito è forte e ben strutturato”, nonostante l’ex sindaco Gianni Anselmi avesse appoggiato la bufala Khaled, il giordano che aveva promesso di salvare l’altoforno, ingannando tutti.Divisi fra contratti di solidarietà e cassa integrazione, gli ammortizzatori sono l’unico sostentamento per un numero quasi uguale di famiglie. Duemila circa sono della Lucchini - l’acciaieria più grande in amministrazione controllata da anni - e del suo indotto, il resto dalle altre due grandi acciaierie della città: Magona Mittal e Tenaris Dalmine. Poi ci sono le 70 ditte dell’indotto che non possono anticipare i soldi che poi arrivano dall’Inps “creando un problema sociale fortissimo: tantissime famiglie non riescono più neanche a pagare le rette della scuola”, spiega Giuliani.