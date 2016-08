Parte lo Sblocca-Italia. Ecco il conto alla rovescia

TUTTE LE MISURE DEL DECRETO



Corposo il pacchetto

semplificazioni

che riguarderà le norme sui permessi a costruire. Attese anche le linee guida sul codice sugli appalti. Al via anche la cessione di alcune caserme, sbloccata dal ministero della Difesa. Nuove tutele per il made in Italy e guerra alla contraffazione. Sbloccati 2,3 miliardi per la tutela ambientale.

Dieci misure (invece di 15), niente sul bonus ristrutturazioni (per ora), meno fondi per l’avvio dei cantieri già finanziati ma mai partiti. Esce così l’ultima bozza del decreto Sblocca-Italia dal confronto tra Maurizio Lupi e il premier Matteo Renzi affiancato da Pier Carlo Padoan, Graziano Delrio e Maria Elena Boschi.Si parte dal piano autostrade, con una serie di interventi per circa 2 miliardi in tratte del Nord. Delrio, responsabile dei fondi Fas, ha frenato sull’utilizzo di ulteriori risorse che avrebbero dovuto avere l’ok della conferenza Stato Regioni, trattandosi di fondi prevalentemente destinati a sud. Su duemila interventi chiesti dai sindaci nella consultazione online, saranno considerati meno della metà, cioè 7-800. Il decreto resta così a costo zero: si utilizzano solo risorse già stanziate.Via libera agli sconti sulla casa. Sarebbe rimasto nel testo lo sconto fiscale del 20% fino a un massimo di 200mila euro per chi acquista casa e si impegna ad affittarla a canone concordato per i prossimi otto anni. Una misura che riguarda anche cooperative di costruzioni e che punta a rilanciare un settore in grave crisi. Ok allo sgravio del 60% per i lavori di efficientamento energetico, ma si ferma il bonus ristrutturazioni edilizie, che viene rinviato alla legge di stabilità.Parte il piano Cottarelli sulle municipalizzate. Con lo Sblocca-Italia vengono cancellate 1.200 società che esistono solo sulla carta. Inoltre si prevedono sgravi per chi si quota in Borsa e vantaggi per i Comuni che favoriscono le cessioni di quote di società partecipate: le risorse incassate potranno essere spese fuori dal patto di Stabilità. Corposo il pacchetto semplificazioni che riguarderà le norme sui permessi a costruire. Attese anche le linee guida sul codice sugli appalti. Al via anche la cessione di alcune caserme, sbloccata dal ministero della Difesa. Nuove tutele per il made in Italy e guerra alla contraffazione. Sbloccati 2,3 miliardi per la tutela ambientale.