Più investimenti pubblici e privati per ripartire. Questa è la “filosofia” del decreto sblocca-Italia annunciata dal ministro Pier Carlo Padoan. “Non servono solo risorse, ma anche regole - spiega Padoan - La crescita si sostiene anche con semplici norme, come è già successo con le disposizioni sui mini bond varate a giugno e che in un mese hanno già attivato circa un miliardo”. D’altro canto, osserva ancora il ministro, il dato del Pil negativo parla chiaro: gran parte della recessione è dovuta alla mancanza di investimenti. Per questo se si vuole invertire il ciclo bisogna pigiare questo bottone.La premessa è necessaria, vista l’esiguità di risorse messe in campo. Nessun euro pesa sulla finanza pubblica: il decreto è “a impatto zero”. Ovvero: tutte le misure sono debitamente coperte. Il che vuol dire che i miliardi di cui si parla erano già previsti nelle spese, ma vengono spostati su interventi urgenti. Le misure puntano a mobilizzare opere per 10 miliardi.Una dotazione di 4,6 miliardi è destinata al piano aeroporti, con interventi a Malpensa, Venezia, Genova, Firenze, Fiumicino, Salerno. Circa 3,8 miliardi vengono destinati ad opere immediatamente cantierabili, ma solo a patto che i lavori partano entro 10 mesi. Le risorse provengono per 841 milioni dal fondo revoche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 3 miliardi 48 milioni dal Fondo di coesione e sviluppo. La selezione delle opere punta a favorire quelle a lavori già in corso, come il terzo valico Brescia-Padova, il tunnel del Brennero, quattro linee metropolitane (linea C di Roma, il passante ferroviario di Torino, la nuova tramvia di Firenze e la linea di Napoli). Nel testo vengono inserite anche la ferrovia Lucca-Pistoia e, a Roma, il ponte fra l'Eur e il collegamento autostradale per Fiumicino.Il testo prevede anche nuovi poteri del commissario straordinario (l’ex ad delle fs Michele Elia) per sbloccare le opere ferroviarie Napoli-Bari e Catania-Messina, che dovranno essere anticipate al 2015 (e non al 2018). Nel pacchetto di norme destinate a incentivare gli investimenti in infrastrutture compare quella che abbassa la soglia per i crediti di imposta da 200 milioni a 50. Con il disegno di legge arriverà il nuovo codice per gli appalti orientato a standard europei.