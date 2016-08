Precedente Pagina 1 di 2 Successiva

«L’Unità? Mi auguro che torni presto in edicola, come ha detto anche il segretario Matteo Renzi». Il ministro Poletti saluta così la redazione, che oggi torna online per continuare a parlare ai suoi lettori durante la Festa nazionale del partito. Lui è “ritemprato, dopo una settimana in camper, la mia casa mobile”. Proprio oggi che piovono sul governo dati allarmanti sull’occupazione. «Sono gravi, ma vanno letti insieme a quelli diffusi dall’Isfol e inseriti nel contesto generale, valutando anche quelli dei due mesi precedenti».«A maggio e giugno abbiamo recuperato 100mila posti di lavoro, a luglio ne abbiamo persi 35mila. Questo ci dice prima di tutto che stiamo vivendo una situazione di coda della crisi, con forti oscillazioni. E che il dato è in linea con il quadro economico registrato in tutta Europa. Difficile immaginarsi dati positivi se il Pil rallenta o è addirittura negativo come da noi».«Non lo credo e a conferma delle nostre scelte voglio richiamare i dati Isfol, che rilevano un aumento degli avviamenti al lavoro nel secondo trimestre dell’anno (il primo di vigenza del decreto) del 3,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il risultato dell’apprendistato, uno dei due contratti affrontati dal decreto, è molto più solido: +16%. Si è tornati ai livelli pre-Fornero. Quanto al tempo determinato, su cui si sono lanciate molte accuse di 'precarizzazione del sistema', l’Isfol ci dice che i contratti a termine sono aumentati del 3,9% ma per la prima volta aumenta anche il tempo indeterminato, dell’1,4%. E’ la prima variazione positiva dopo due anni di calo. Questi risultati, sia per l’apprendistato che per il contratto a termine, confermano la bontà della nostra scelta. Ciò non toglie che continuerà il monitoraggio che mi sono impegnato a fare quando abbiamo varato il testo. Se i numeri ci daranno torto, cambieremo».«No, io sono stabile di natura».«Più che pesante è importante, con molte norme che puntano a far tornare il paese a crescere. Il mio ministero insieme all’Economia ha presentato la norma di copertura del finanziamento per ulteriori 670 milioni della cassa integrazione in deroga, che sommati a quelli già disponibili portano le risorse per il 2014 a 1 miliardo e 720 milioni. Le risorse sono state reperite da altre misure che non tiravano e su cui faremo una riflessione in sede di legge di Stabilità. Meglio risolvere i problemi concreti delle famiglie, piuttosto che tenere fondi congelati su interventi che non partono».