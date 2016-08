Padoan: nella stabilità confermati gli 80 euro

7 settembre 2014 A - A

La legge di stabilità sarà il primo passo nel sentiero dei mille giorni del governo: il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan porta il punto di vista dell'esecutivo al workshop Ambrosetti di Cernobbio. Nella legge di stabilità - ribadsice il titolare del Tesoro - sarà confermato il bonus di 80 euro ma verranno inseriti anche benefici fiscali per le imprese nonché le norme per il rimborso dei debiti della pubblica amministrazione.Il ministro non nasconde la gravitù della situazione davanti alla platea di industriali, manager e studiosi, ma vede anche segnali di ripresa. E spiega: cerchiamo misure che agevolino afflussi di investimenti privati e ci sono sintomi e segnali di ripresa. Padoan ha spiegato infine che il Governo si è impegnato nel programma di riduzione del debito, agendo sia sulle privatizzazioni che sull'ottimizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. Quanto alle municipalizzate, sono in arrivo misure che agevoleranno accorpamenti, dismissioni e quotazioni.