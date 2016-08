Istat: occupazione sempre in calo

2 settembre 2014 A - A

C'è ancora il segno meno davanti ai dati sull'occupazione diffusi dall'Istat, si perdono pochi decimali, d'accordo, ma sono anni che si perdono e mese dopo mese riferiscono che l'uscita dalla crisi ancora non c'è. L'ultimo aggiornamento riguarda gli occupati nelle grandi imprese (quelle con più di 500 dipendenti) calati a giugno dello 0,8% (al lordo della Cig) rispetto a giugno di un anno fa e dello 0,5% al netto della Cig. Non resta che aggrapparsi al dato congiunturale, ovvero al raffronto mese su mese: rispetto a maggio, infatti, l'occupazione nelle grandi imprese è rimasta invariata.Quantomeno la caduta si è fermata, magra consolazione.A far da zavorra è soprattutto l'edilizia dove si registra una diminuzione tendenziale (anno su anno) del 4,7%: un crollo solo in parte compensato dalle buone performance dei settori energetici (+1,7%) e delle attività professionali scientifiche e tecniche che riportano +1,9%.“Sempre più preoccupante – commenta Guglielmo Loy della segreteria Uil - I dati diffusi dall’Istat mostrano che a patire più pesantemente gli effetti della crisi, continua a essere il settore delle costruzioni che, più degli altri, rappresenta il tester della crescita o, come in questo caso, della pervicace sofferenza del nostro sistema Paese”. La creazione dell’occupazione e la sua stabilità passano, per il sindacalista - dalla messa in atto di tutta una serie di politiche che rilancino i consumi di lavoratori e famiglie, riducendo la forte pressione fiscale, e che snelliscano l’eccessiva burocrazia. È necessaria soprattutto, una vera e seria politica industriale che rilanci le nostre aziende”.Sono stati diffusi anche i dati sulle retribuzioni: quella lorda per ora lavorata cala dello 0,5% rispetto a maggio, mentre sale del 3,3% su giugno 2013. Non tutto l'aumento finisce in busta paga: nel calcolo per dipendente l'incremento lordo è del 2,2% mentre il costo del lavoro aumenta del1,6% (al netto della Cig). Complessivamente, il dato beneficia degli aumenti registrati nel settore trasporti (+10,3%) dovuti a premi di produttività quest'anno più sostanziosi dell'anno scorso.