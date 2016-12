Persi 35mila posti in un mese. Il Pil è ancora negativo

Secondo i dati provvisori dell’istituto di statistica a luglio i disoccupati sono 3 milioni e 220mila, in aumento del 2,2% rispetto a giugno (69mila in più) e del 4,6 rispetto a 12 mesi fa (+143mila). Male anche il dato sugli occupati, che a luglio diminuiscono di 35mila unità rispetto al mese precedente. Il tasso di occupazione scende di un decimale, portandosi a quota 55,6%. Ancora drammatica la situazione dei giovanissimi: il tasso di disoccupazione nella fascia tra i 15 e i 24 anni è in calo dello 0,8%, a quota 42,9, rispetto a giugno, ma aumenta quello su base annua di quasi il 3%.E’ la radiografia di un dramma senza fine, quella dei numeri sul lavoro, trascinati nel gorgo della recessione economica. L’Istat diffonde anche il dato del Pil nel secondo trimestre, che è ancora negativo, a -0,2%. Con due segni meno consecutivi c’è recessione tecnica.Sul lavoro ’Italia fa peggio della media europea, dove la disoccupazione rimane stabile rispetto a giugno (11,5%) ma in calo di circa mezzo punto rispetto all’anno scorso. Anche se l’Isfol fa sapere che c’è un aumento dei nuovi contratti a tempo indeterminato e soprattutto dell’apprendistato, che era in calo da anni.A pagare il prezzo della mancanza di lavoro sono soprattutto gli occupati uomini, mentre resta stabile l’occupazione femminile. Ma per tutti e due aumentano i tassi di disoccupazione, che registrano quelli che cercano occupazione (non quelli che la perdono).Il segnale della crisi arriva anche sul fronte dei prezzi, che in agosto sono addirittura in calo dello 0,1%: è deflazione. Una trappola pericolosa, che blocca l’economia e rende molto difficile imboccare la strada della ripresa. Con la deflazione il debito pesa di più, le imprese hanno meno fiducia e quindi programmano meno investimenti, il lavoro si contrae. Dal meeting di Rimini parte l’allarme rosso di Confindustria. Giorgio Squinzi parla di “situazione drammatica”.