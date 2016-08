La Cgil alla ministra Madia: «Nulla per cittadini e lavoro»

La Cgil risponde a stretto giro alle dichiarazioni che la ministra Marianna Madia ha concesso a l'Unità. “Né nel decreto, né nel disegno di legge compaiono misure per cui il cittadino potrà vedere migliorato il suo rapporto con la pubblica amministrazione”. Così Michele Gentile, coordinatore del dipartimento settori pubblici di Corso d'Italia.Un giudizio tranchant, che rigetta in toto le dichiarazioni di Madia, che aveva detto: “Noi abbiamo come faro il servizio ai cittadini. La riforma punta a cambiare in meglio la vita dei cittadini”. “Continuo a chiedermi dove, ma non trovo risposta”, insiste Gentile, confermando il gelo che c'è tra la titolare della Funzione pubblica e i sindacati.Per la verità nel disegno di legge c'è il Pin unico con cui gli utenti potranno entrare nei data base della Pa. “Sì, peccato che la sua applicazione è rinviata a provvedimenti che ancora non sono stati adottati – continua Gentile – Il provvedimento risale al governo Letta ed è ancora sotto la supervisione di Bruxelles. Quindi: tempi lunghi e esiti incerti”.Se si passa al capitolo dei diritti dei lavoratori la polemica si accende. “Si è partiti dal taglio dei permessi e dei distacchi – spiega Gentile – Premetto che non sono certo né i permessi né i distacchi che qualificano l'attività sindacale. Ma resta il fatto che la logica è sempre la stessa: mettere sotto accusa il lavoro pubblico. Una logica in continuità con quella di Brunetta e Berlusconi, purtroppo”. Addirittura: non è tenero nei confronti di una ministra del Pd. “Ho parlato di continuità, nel senso che non si vede uno scatto, un cambio di prospettiva – continua il sindacalista – Per di più di colpiscono le prerogative sindacali nel momento in cui si annuncia un processo di riforma: un fatto grave”. Eppure il senso comune dice che il sindacato deve cambiare, deve trovare forme diverse per tutelare i lavoratori. “Di questo siamo consapevoli – ammette gentile – Ma vorrei ricordare alla ministra che in questo caso lei è la datrice di lavoro di oltre tre milioni di lavoratori. E non è dato da nessuna parte che il datore di lavoro dice al sindacato come cambiare: saranno gli iscritti a dirlo”. Mettiamo da parte gli steccati: magari quel taglio ha un valore economico, o un valore di efficientamento del servizio. Anche su questo Gentile non ci sta. “basta leggere la relazione che accompagna il decreto per capire che non è così – dice – Anzi, chi rientra costerà di più, perché avrà anche ticket e straordinari, che con i distacchi non vengono pagati”. Ok, ma la presenza sul lavoro cambia. “Qui si mettono insieme meno distacchi sindacali, mobilità obbligatoria senza regole e demansionamento: dov'è la tutela del lavoro?”. Del lavoro no, ma magari del cittadino sì. “Vorrei ricordare che con Brunetta la mobilità era regionale, anzi per i dipendenti dell'Interno era anche più vasta – spiega Gentile – Ma non c'è mai stata perché gli spostamenti sono vincolati al patto di stabilità e al blocco del turn over. Vuole un pronostico? Non si sposterà nessuno”.Per la Cgil non è certo una rivoluzione poter spostare persone, o demansionarle. Tanto più se il processo è fatto senza condivisione. Ma il governo la condivisione l'ha fatta attraverso la consultazione online: 39mila mail. Non è mica uno scherzo. “Colgo l'occasione per richiedere ancora una volta di conoscere le risposte a quelle mail. So che due terzi chiedevano il rinnoco del contratto, che la ministra ha promesso a voce ma su cui aspettiamo ancora la convocazione”.